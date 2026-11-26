75

Het spel gaat op en neer. Anderlecht moet toch nog serieus oppassen in de slotfase. Het moet gezegd worden dat paars-wit na de pauze op aanvallend amper iets heeft kunnen realiseren.



69

Gele kaart voor Nikolaos Athanasiou





67

Gele kaart voor Mihajlo Cvetkovic





65

Gele kaart voor Ali Maamar





65

Coosemans doet iets raar. De doelman komt veel te ver uit zijn doel om een bal weg te werken waar hij eigenlijk niets te zoeken heeft. Gelukkig voor hem loopt het goed af, maar dit was een groot onnodig risico.



64

Lorenzo Dickmann

Giannis Apostolakis





63

Anderlecht ontsnapt nog aan de gelijkmaker! Thiago Nuss scoort bijna per ongeluk met een voorzet die tegen de verste paal gaat.



61

Aasgaard probeert het opnieuw van ver, maar deze keer laat Lilo zich niet verrassen.



59

Anderlecht wil de voorsprong opnieuw verder uitdiepen. Met deze tussenstand kan alles nog.



54



Doelpunt van Taxiarchis Fountas (Penalty)

Daar is de aansluitingstreffer. Kreta kon nog niets klaarspelen, maar op deze manier hebben we weer een wedstrijd. Coosemans zat er nog half bij, maar de bal kwal te hard aan om een doelpunt te voorkomen.



53



Penalty voor OFI Kreta





52

Krijgen we een penalty voor OFI Kreta? De VAR is het aan het nakijken...

Pétrot raakte de bal met de arm na een duel bij een corner. De bal gaat op de stip, maar iedere neutrale voetbalsupporter zal het hier moeilijk mee hebben.



51

De Grieken kunnen bijzonder weinig tegenover Anderlecht zetten. Er wordt nu gekeken of Kreta een strafschop moet krijgen wegens hands.



46

We beginnen er weer aan! Geen wissels tijdens de rust.



Statistieken 1e helft Balbezit 48 52 Aanvallen 43 42 Gevaarlijke aanvallen 13 29 Totaal schoten 3 7 0 2 2 0 0 1 4 1 Schoten op doel 1 4 Schoten naast/over doel 2 2 Geblokkeerde schoten 0 1 2 Hoekschoppen 3 1 Buitenspel 1 237 Aantal passes 272 3 Sleutelpasses 6 197 (83.1%) Nauwkeurige passes 244 (89.7%) 1/1 (100%) Succesvolle dribbels 3/8 (37.5%) 1/6 (16.7%) Nauwkeurige voorzetten 2/8 (25%) 18/29 (62.1%) Nauwkeurige lange ballen 14/23 (60.9%) 17 (50%) Gewonnen duels 17 (50%) 7 Tackles 4 4 Intercepties 3 9 Opruimacties 10 5 Fouten 5 2 Doeltrappen 2



45







43

Maamar knalt van ver, maar Lilo heeft er geen problemen mee.



40



Doelpunt van Thelo Aasgaard

Daar is de 0-2, en op wat voor manier! Aasgaard scoort zijn eerste doelpunt in Europa met een knal van buiten de zestien. Hij kiest voor de korte hoek en laat Lilo een tweede keer achterom kijken.



37

Het balbezit ligt ondertussen helemaal gelijk, 50/50.



34

Coosemans lost een bal bij hoekschop, maar geen verder gevaar. Kreta gaat toch iets meer op zoek naar de gelijkmaker.



25

Athanasiou kopt, maar zijn poging laat te wensen over.



20



Doelpunt van Tawfik Bentayeb (Mihajlo Cvetkovic)

Daar is de voorsprong, die niet onverdiend is. Cvetkovic legt het leer prima voor de voeten van Bentayeb, die netjes afwerkt in de verste hoek. Hier valt niets op aan te merken, Bruno zal tevreden zijn.



20

Anderlecht is voorlopig de betere ploeg. Bentayeb kopt op doel maar Lilo zit er goed bij.



14

Een eerste halve kans voor Anderlecht. Aasgaard tikt de bal na een corner in de handen van doelman Lilo.



11

Gele kaart voor Konstantinos Kostoulas

De eerste gele prent is voor een Griek. Voorlopig blijft het nog moeilijk voor beide ploegen om aanvallend iets te forceren.



3

De wedstrijd begint kalm. Beide ploegen moeten elkaar nog wat aanvoelen.



1

Anderlecht is eraan begonnen op Kreta!

