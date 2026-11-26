Anderlecht heeft donderdagavond opnieuw een belangrijke overwinning geboekt in de Europa League. Paars-wit haalde het met 1-3 op het veld van OFI Kreta en pakte zo een knappe negen op negen in zijn laatste drie Europese wedstrijden. De Brusselaars leken de partij al voor de rust te beslissen, maar kregen het na de pauze nog bijzonder lastig.

Trainer Vitor Bruno had zijn basiself stevig door elkaar geschud. Met Reabciuk, Biancone, Aasgaard, Winkler en Bentayeb verschenen vijf nieuwe namen aan de aftrap. Dat bleek geen probleem, want Anderlecht nam de wedstrijd al snel in handen en was aanvankelijk duidelijk de betere ploeg.

Bentayeb en Aasgaard bezorgen Anderlecht droomscenario

Na twintig minuten mocht paars-wit voor het eerst vieren. Mihajlo Cvetkovic bediende Tawfik Bentayeb, die de bal keurig in de verste hoek plaatste. Een verdiende voorsprong voor Anderlecht, dat de Grieken tot dan nauwelijks kansen had toegestaan.

Tien minuten voor de rust werd de voorsprong zelfs verdubbeld. Thelo Aasgaard haalde van buiten het strafschopgebied uit en verraste doelman Lilo met een knap schot in de korte hoek. Voor de middenvelder was het zijn eerste Europese doelpunt. Anderlecht ging zo met een bijzonder comfortabele 0-2-voorsprong de kleedkamer in.

Strafschop brengt spanning helemaal terug

Na de pauze veranderde de situatie echter snel. Pétrot kreeg bij een hoekschop de bal tegen zijn arm en na tussenkomst van de VAR ging de bal op de stip. Taxiarchis Fountas zette de strafschop in de 54e minuut om, ondanks een goede poging van Colin Coosemans. Niet veel later ontsnapte Anderlecht opnieuw toen een voorzet van Thiago Nuss tegen de verste paal belandde.

Anderlecht slaagde er in de tweede helft nauwelijks nog in om aanvallend gevaarlijk te zijn. Bruno bracht onder anderen Adriano Bertaccini en Killian Sardella tussen de lijnen, maar de Brusselaars moesten vooral hun kleine voorsprong verdedigen. Dat lukte uiteindelijk, terwijl Bertaccini helemaal op het einde nog voor de 1-3 kon zorgen.





Na drie opeenvolgende Europese overwinningen zit Anderlecht opnieuw helemaal in een positieve flow. De volgende opdracht is de uitwedstrijd tegen Antwerp, op de Bosuil. Die wordt om 16u afgetrapt.