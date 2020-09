Standard heeft het lastig tegen Vojvodina, maar kan zich na verleningen plaatsen voor de laatste voorronde van de Europa League

Net zoals Charleroi heeft ook Standard zich vanavond kunnen plaatsen voor de laatste voorronde van de Europa League. De Rouches haalden het na verlengingen met 2-1 van Vojvodina. Avenatti en Amallah konden scoren voor de Belgische club.

Standard had het in de openingsfase knap lastig tegen Vojvodina. De bezoekers kwamen een paar keer tot aan het doel van de Rouches, maar ze konden Bodart niet echt in de problemen brengen.

Daarna werd Standard sterker. Carcela en Amallah probeerden af en toe voor dreiging te zorgen en ook Vanheusden liet zich op offensief vlak een aantal keer opmerken. Een doelpunt kregen we in de eerste helft echter niet te zien.

Tweede helft

Standard begon uitstekend aan de tweede helft, want na nog geen vijf minuten kreeg de thuisploeg een strafschop. Avenatti zette zich achter de bal en de aanvaller trapte de bal hard in de rechterbenedenhoek: 1-0.

Standard was daarna de betere ploeg en Vojvodina had het lastig met het tempo van de Rouches, maar een kwartier voor het einde van de wedstrijd was daar de verrassende gelijkmaker. Bojic stond helemaal vrij en kon een voorzet makkelijk tegen de netten koppen: 1-1.

Vojvodina kwam daarna nog een paar keer gevaarlijk opzetten via Covic en Bojic, maar een doelpunt kregen we niet meer te zien. 1-1 was dus de stand na 90 minuten en zo moest ook Standard, na Charleroi, zich opmaken voor verlengingen.

Verlengingen

Standard moest in de verlengingen niet lang op zoek gaan naar een nieuwe voorsprong. Na nog geen twee minuten kreeg Raskin de bal tot bij Amallah en de aanvallende middenevelder deed de netten trillen met een hard schot: 2-1.

Daarna sloeg de vermoeidheid toe en speelde de wedstrijd zich vooral op het middenveld af. Standard probeerde de wedstrijd te controleren en Vojvodina raakte niet meer aan het doel van Bodart. Op het einde kwamen ze echter nog één keer opzetten, maar Bodart had een geweldige reflex in huis.

2-1 was dus de eindstand en daardoor gaat Standard naar de laatste voorronde van de Europa League. Daarin zullen de Rouches het opnemen tegen Fehervar. Zij konden winnen van Reims na strafschoppen. Foket kreeg in deze wedstrijd een rode kaart.