Antwerp verliest spektakelstuk tegen Rangers!

Wie had gedacht dat het een gesloten wedstrijd ging worden kwam bedrogen uit. Een waar spektakelstuk was het op De Bosuil waarin een gehavend Antwerp uiteindelijk met 3-4 verliest. Een hoofdrol was er weggelegd voor Lior Refaelov met twee assists en één doelpunt.

1ste helft

Negen minuten studieronde vonden beide ploegen genoeg om aan de wedstrijd te beginnen. De eerste kans van de wedstrijd was voor Rangers waar dat Arfield over het doel van Beiranvand trapte. Nog geen minuut later was het aan De Laet om na een slechte worp van keeper McGregor de bal te onderscheppen en naast te trappen.

Na 18 minuten kreeg Antwerp twee goede kansen na elkaar via Buta. Eerst kon hij laag voorzetten desondanks dat Barisic wegglijdt komt er niemand bij de bal van Antwerp. Rangers kreeg de bal niet weg en deze komt terug bij Buta. Een voorzet/schot van de rechterwinger en deze ging rakelings naast het doel van de Schotse Keeper.

De eerste grote kans van Rangers leverde direct een doelpunt op. Roofe kreeg de bal in de diepte gespeeld. Beiranvand kwam goed uit maar kon de bal niet klemmen of genoeg wegwerken. Zo kon Aribo van buiten de grote baklijn de 0-1 gemakkelijk op het bord zetten.

Antwerp reageerde direct en in de 45ste minuut zette Refaelov zich achter een vrije trap. Hij schilderde deze wondermooi op het hoofd van Avenatti die met het hoofd de bal over keeper McGregor in het doel kopte.

De twee verplichte wissels die Gerrard had moeten doorvoeren zorgde voor wat extra tijd en toen sloeg Antwerp toe. Refaelov met een dribbel in de 16 meter en hij werd gehaakt. De bal op de stip en Refaelov zelf achter de bal. Zo kwam Antwerp op 2-1 in de 45+8ste minuut.

Een eerste helft waar dat bijna uit elke goede kans een doelpunt voortkwam en waar Gouden Schoen Refaelov beslissend was met een doelpunt en een assist voor Antwerp.

2de helft

Eerste goede kans van de 2de helft was voor Rangers, Kamara ging door via het centrum en speelde de bal naar Aribo maar Beiranvand bracht redding.

In de 58ste minuut schreeuwden de Rangers voor een penalty en de scheidsrechter werd door de VAR naar het scherm geroepen. Geel voor De Laet en penalty voor Rangers was het verdict. Beiranvand kon bijna bij de bal maar de strafschop van Barisic ging in doel. Zo stonden met nog 30 minuten op de klok de bordjes terug in evenwicht.

In de 66ste minuut was het weer tijd voor Refaelov om te schitteren. Het was een mooie pas in de loop van Hongla die met een trap de 3-2 op het bord plaatste.

Vanaf dat moment begon Rangers meer druk te zetten maar ze vonden geen openingen in de defensie van Antwerp. In de 76ste minuut bleef Beiranvand liggen na een duel. Hij kreeg nog verzorging maar kon toch niet verder en zo kwam De Wolf in het veld.

In de 83ste minuut zorgde Ryan Kent voor de 3-3 maar beide ploegen waren niet tevreden met een gelijkspel. Kansen voor Rangers en voor Antwerp de volgende minuten.

In de 89ste minuut kwam de bal op de hand van Seck in het strafschopgebied en werd de 2de gele kaart onder zijn neus geduwd. Penalty voor Rangers en wederom Barisic achter de bal die de 3-4 tegen de netten knalde.

Antwerp probeerde nog met tien om de gelijkmaker te maken en kwam er nog dichtbij via invaller Miyoshi maar het mocht niet baten. Antwerp verliest zo in een fantastisch wedstrijd met 3-4. Een sleutelrol was er weggelegd voor Lior Refaelov die in elk doelpunt van Antwerp een voet had.