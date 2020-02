AA Gent is baas in Rome, maar Italianen zakken met goede uitganspositie af naar de Ghelamco Arena

AA Gent heeft donderdagavond verloren op het veld van AS Roma in de 1/16e finale van de Europa League. Het werd 1-0.

AA Gent begon te slordig aan de partij en net voor het kwartier strafte de thuisploeg dat af. Lustig gaf een foute pass, Perez maakte er 1-0 van.

Na de openingstreffer nam Gent het initiatief over. Het creëerde een aantal kansen, maar een paar foute keuzes verhinderden dat de Buffalo’s écht gevaarlijk werden. 1-0 aan de rust.

Ook het begin van de tweede helft was voor de thuisploeg, maar na een minuut of tien nam Gent over. De beste kansen waren voor de bezoekers en dé kans was voor Depoitre, maar scoren zat er niet meer in. In de slotfase kreeg ook AS Roma nog een prima kans om de score te verdubbelen, maar de 1-0 bleef op het bord staan.

Roma zakt zo met een goede uitgangspositie af naar België, maar gezien het geleverde spel én de reputatie van de Ghelamco Arena, is Gent nog lang niet uitgeschakeld. Het wordt nog een hete avond in Gent volgende week.