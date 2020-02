Kan AA Gent mooie uitgangspositie meenemen uit Rome?

AA Gent neemt het vanavond om 21u op in en tegen AS Roma. De Romeinen zijn niet al te best op dreef en dus liggen er kansen voor de Buffalo's.

AS Roma is door de recente nul op negen weggezakt naar plaats vijf in de Serie A. De achterstand op nummer vier Atalanta bedraagt zes punten en de top drie is al helemaal buiten bereik. De Romeinen hopen dus hun seizoen te redden via de Europa League.

AA Gent hoopt vanavond een degelijk resultaat neer te zetten om het dan te kunnen afmaken in Fort Ghelamco.