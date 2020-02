Club Brugge raakt niet voorbij een zwak Manchester United

Club Brugge en Manchester United hebben deze avond 1-1 gelijkgespeeld. Dennis opende de score voor de thuisploeg na een blunder van Romero, maar net voor de rust scoorde Martial de gelijkmaker.

Club Brugge begon sterk aan de wedstrijd en na drie minuten had het al 1-0 kunnen staan. Dennis kon zich goed doorzetten, maar hij trapte op Romero. In de rebound trapte debutant De Cuyper op Matic.

Manchester United kreeg daarna de bal, maar Club Brugge kwam wel op voorsprong. Dennis was sneller dan Maguire en Lindelöf en hij lobte de bal over Romero. De doelman van Manchester United zag er hier niet goed uit.

Club Brugge werd sterker en de defensie van Manchester United had heel wat problemen met de aalvlugge Dennis. Romero moest een paar keer ingrijpen om de 2-0 te voorkomen.

Manchester United kreeg weinig kansen bij elkaar gevoetbald, maar tien minuten voor de rust was het wel raak. Een inworp kwam bij Martial en de spits kon alleen op Mignolet af. Zo’n kans moet je aan de Fransman niet geven en hij plaatste de bal naast de doelman van Club Brugge: 1-1. Net voor de rust trapte Martial ook nog eens tegen de paal, maar 1-1 was dus de ruststand.

Tweede helft

In het begin van de tweede helft was er heel wat minder opwinding. Manchester United kreeg de bal, maar net zoals in de eerste helft deden ze er weinig mee. Pereira kreeg de beste kans, maar hij trapte naast.

Twintig minuten voor het einde van de wedstrijd was er dan toch nog eens wat opwinding. Een afvallende bal kwam tot bij Vormer, maar de Nederlander trapte net naast het doel van Romero.

In het slot kreeg Kossounou nog een enorme kans, maar de bal ging net naast het doel van Romero. Manchester United zocht daarna, dankzij een sterke invalbeurt van Bruno Fernandes, naar de 1-2, maar beide ploegen konden niet meer scoren. Een goede uitgangspositie voor Manchester United, maar het is zeker nog niet voorbij voor Club Brugge.