Gehavend Club heeft goeie uitgangspositie beet: tegen dit Kiev moeten ze het volgende week kunnen afmaken

Club Brugge moet dit volgende week gewoon afmaken. Dynamo Kiev maakte tegen een gehavend blauw-zwart geen al te grootse indruk. En dankzij Brandon Mechele hebben de West-Vlamingen ook hun o zo belangrijk uitdoelpunt te pakken. Bas Dost had hen zelfs nog op rozen kunnen zetten.

Je moet natuurlijk altijd met twee woorden spreken, maar dit Dynamo Kiev moet Club Brugge volgende week toch wel baas kunnen, ondanks de 1-0. Club miste vier basisspelers, want het zag in extremis nog Mats Rits afhaken met een positieve coronatest. Philippe Clement besliste van uit zijn living om de ervaring van Nabil Dirar in de strijd te werpen.

Eerste minuten Dirar

De eerste minuten van Dirar in blauw-zwarte loondienst in meer dan negen jaar, maar dat zag je er niet aan. Ook Balanta ging de strijd aan en viel niet uit de toon. Club kreeg de bal van de Oekraïners en leek alles onder controle te hebben. Al was er weinig te beleven.

De realisten onder ons hadden het voor de match al door: dit ging geen spektakel worden. Mircea Lucescu, trainer van Kiev, is een geslepen vos en ging zeker de deur niet open zetten. En na alles wat er gebeurde bij Club de voorbije dagen was het houden van de nul voor één keer het allerbelangrijkste.

© photonews

Als je tweederde van je creativiteit verliest met Lang en Vanaken is scoren in een Europese uitmatch mooi meegenomen, maar geen verplichting. Dus ja: de aanval was voor één keer ondergeschikt aan het defensieve muurtje. De enige twee kansen van de eerste helft: twee kopballen over van Buialskyi.

Ineens twee goals

Club leek probleemloos overeind te blijven tot... Buialskyi ineens een bal enig mooi voorbij Mignolet krulde. Vanuit het niets! Een domper voor blauw-zwart, maar ze lieten de hoofden niet hangen. Vijf minuten na de tegengoal stond de belangrijke uitgoal op het scorebord. Brandon Mechele! Hoe belangrijk is die wel niet geworden?

Een hoekschop van Vormer kopte de verdediger perfect in de verste hoek. Hij lijkt enkel nog belangrijke doelpunten te maken. Kiev kon zelf niks meer creëren. Club was de ploeg die nog het meest op zoek ging naar de winst. Dost liet de 1-2 nog liggen met een open kopkans voor doel. Normaal altijd binnen, maar zoals reeds gezegd: dit mag eigenlijk niet meer mislopen volgende week.