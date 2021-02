Kan (nog meer) gehavend Club kwalificatie uit de brand slepen tegen Dynamo Kiev?

Om 21u geeft Club Brugge partij aan Dynamo Kiev met als inzet een ticket in de 1/8e finale van de Europa League. Een tegenstander die Club in normale omstandigheden wel de baas kan, maar er kan allerminst van normale omstandigheden gesproken worden.

Want net wanneer het echt belangrijk begint te worden in Europa, zit men in Brugge met serieuze corona-problemen. Vorige week oogste Blauw-Zwart nog veel lof met hun volwassen speelstijl in Kiev ondanks de afwezigheid van Lang, Vanaken, Denswil, Rits, Mitrovic en Clement. Maar nu ook Mignolet en De Ketelaere positief testten, wordt het zeker niet eenvoudig.

Bij Club hopen ze alvast dat Mignolet en De Ketelaere vals positief hebben getest. Mignolet deed dat voor het duel tegen Zenit al eens in het verleden en spelers van Ajax kunnen er ook van meespreken. Voor het duel tegen FC Midtjylland testten maar liefst 11 spelers positief, vals bleek. Want de spelers werden in allerijl nog naar Denemarken gebracht om op het veld te staan.

Zonder De Ketelaere komt Badji mogelijk in de basisopstelling in vergelijking met de heenmatch in Kiev. Daar werd met een 1-1 gelijkspel een goede positie afgedwongen om het in eigen huis af te maken. Na de 1-0 achterstand liet Club zich niet van de wijs brengen en bracht Brandon Mechele de stand weer op gelijke hoogte.

Dynamo Kiev

Met een 3-0 overwinning tegen OHL heeft Club alvast een goede generale repetitie gehad voor het Europa League-duel. Bij Dynamo Kiev verliep het dit weekend minder goed. De leider in de Oekraïense competitie speelde 1-1 gelijk tegen het nummer 4 Desna. De gelijkmaker van dynamo viel zelfs pas in de blessuretijd. Ze deden dat wel zonder Popov, Shaparenko en De Pena in vergelijking met het duel tegen Club Brugge.

Wint Club tegen Dynamo Kiev? Verdubbel uw inzet via BETFIRST als Club Brugge wint!