Verdeel en heers: uitgekookte Romeinen schakelen dapper AA Gent uit

AA Gent speelde voor de tweede keer op rij een degelijke tot goede partij tegen AS Roma, maar kwalificatie voor de achtste finales leverde dat uiteindelijk niet op. De Romeinen toonden zich vooral uitgekookter.

AA Gent had vorige week in Rome genoeg kansen gekregen om een geweldige uitgangspositie te verwerven, maar speelde met zijn geluk en ging uiteindelijk met het kleinste verschil onderuit. Het wist dan ook wat de opdracht was in eigen huis: scoren, winnen en als het even kon de Romeinen niet laten scoren.

Een nieuwkomer bij Buffalo's

Bij het tegendoelpunt in Rome had Lustig boter op het hoofd, Castro-Montes kwam voor hem in de ploeg als rechtsachter. De bezoekers kozen met Mancini, Mkhitaryan en Kluivert voor drie nieuwe namen tussen de lijnen.

De Buffalo's trokken snel ten strijde, maar het was ook continu opletten voor omschakelingsmomenten. Kolarov trapte meteen op de paal, aan de overkant moest veel van het aanvallende geweld komen van Jonathan David.

David geeft hoop, Kluivert pakt Gent koud

Uitgerekend hij kon halfweg de eerste helft de 1-0 voorbij Pau Lopez tikken op een prima voorzet van Roman Bezus. Alles te herdoen, de voorsprong van de heenwedstrijd voor eventjes uitgewist. Enkele minuten later werd het horrorscenario echter waarachtig: Kluivert mocht wel erg makkelijk door de Buffalo-defensie heenlopen om de 1-1 op het bord te zetten.

Gent kreeg nog in de eerste helft een dot van een mogelijk via David, maar wist dat het na de pauze twee keer zou moeten gaan scoren. De Romeinen namen tot ongenoegen van de Gentse fans steeds meer hun tijd en schuwden de grimmige duels niet om de thuisploeg af te houden.

Vadis Odjidja mikte iets voorbij het uur dé kans op een nieuwe voorsprong naast, Thorup koos daarna voor een dubbele wissel en bracht met Chakvetadze en Kvilitaia twee verse krachten voorin in. Het deed de Gentenaars even opleven en de druk nog vergroten.

Maar: Vadis, Kums, David, ... Ze deden te weinig met de kansjes die ze aangeboden kregen en zo tikte de tijd ongenadig door. Gent probeerde wel, maar was net niet daadkrachtig genoeg in de zone van de waarheid - zelfs niet na de inbreng van Niangbo. Een slotoffensief bracht niets meer bij, Gent moet (met opgeheven hoofd) het Europese strijdtoneel verlaten.