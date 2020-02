Manchester United neemt vlot de maat van Club Brugge na vroege rode kaart voor Deli

Club Brugge heeft vanavond niet kunnen stunten op het veld van Club Brugge. Door een vroege rode kaart voor Deli, was de wedstrijd in de eerste helft al gespeeld. Het werd 5-0 na doelpunten van Bruno Fernandes, Odion Ighalo, Scott McTominay en Fred (2x).

Manchester United begon zeer sterk aan de wedstrijd en ze duwden Club Brugge meteen tegen hun eigen doel. Bruno Fernandes kwam na drie minuten al dicht bij een doelpunt, maar zijn schot ging tegen de paal.

Het was echter uitstel van executie, want bij een schot van James hield Deli de bal uit het doel met zijn hand. Een rode kaart dus voor de centrale verdediger en een penalty voor Bruno Fernandes. De Portugees zette de strafschop knap om: 1-0.

Club Brugge kon er, buiten een schot van Rits, weinig tegenover zetten en Manchester United ging op zoek naar de 2-0. Bruno Fernandes was de bedrijvigste man op het veld en hij zette het tweede doelpunt knap op. Hij stifte de bal over de verdediging tot bij Mata en de Spanjaard legde knap terug tot bij Ighalo. De Nigeriaan had zijn eerste doelpunt voor de Engelse topclub maar binnen te duwen.

Net voor de rust viel ook nog de 3-0. Club Brugge ging klungelen achterin en Bruno Fernandes kon de bal ontfutselen van Kossounou. De creatieve middenvelder gaf de bal mee met Fred en de Braziliaan zag McTominay staan aan de rand van de zestien. McTominay twijfelde niet en trapte de bal enig mooi in de hoek. 3-0 was meteen ook de ruststand.

Tweede helft

Het was een overbodige tweede helft, want Manchester United had de schaapjes al op het droge. Toch zochten ze nog naar de 4-0, maar de schoten van Bruno Fernandes, Luke Shaw en de ingevallen Mason Greenwood konden Mignolet niet verontrusten.

De 4-0 viel in de slotfase uiteindelijk toch. Mitrovic verdedigde slecht uit en Manchester United profiteerde optimaal. Lingard legde de bal op het juiste moment opzij en Fred had zijn eerste van het seizoen maar binnen te duwen. Club Brugge kon er, buiten een kans van Okereke, weinig tegenover zetten.

In het absolute slot kwamen de forfaitcijfers zelfs nog op het bord. Fred trapte zijn tweede van de avond hard binnen. 5-0 werd uiteindelijk ook de eindstand. Dankzij deze vlotte overwinning gaat Manchester United door naar de volgende ronde. Club Brugge kan zich vanaf nu focussen op de competitie en op de bekerfinale tegen Antwerp.