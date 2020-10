Enorme ontgoocheling voor Charleroi, dat echt wel in zijn eigen voet schoot tegen Lech Poznan

Charleroi wilde zich graag voor het eerst in zijn bestaan plaatsen voor de poulefase van de Europa League. Dan moest het wel voorbij Lech Poznan proberen te raken.

Charleroi had afgelopen weekend zijn eerste puntenverlies van het seizoen geleden tegen Moeskroen, maar de fiere leider had zeker nog het nodige vertrouwen voor de komst van Lech Poznan - weliswaar in een leeg stadion.

De laatste horde was het op weg naar mogelijk historische poules van de Europa League. Karim Belhocine bracht de verwachte namen tussen de lijnen, de hele club droomde van een Europese poulefase. De eerste kansjes waren voor de thuisploeg, maar Fall en Rezaei hadden hun vizier niet goed afgesteld.

Uitgekookte Polen

Aan de overkant was het wél raak. Een afgeweken schot van Ramirez zorgde iets voorbij het halfuur voor de 0-1, lichtjes tegen de gang van het spel in. Even later zorgde een nieuwe afstandsknal zelfs voor een dubbele achterstand.

Charleroi had dus werk aan de winkel tijdens de rust en kwam ook veel steviger uit de kleedkamers. Dat leverde ook snel een strafschop op, maar Rezaei trapte die te zwak in en en zo kon Bednarek de meubelen redden.

Fall zorgde even later alsnog voor de aansluitingstreffer, na een rode kaart voor Satka kwam er nog een slotoffensief van de Zebra's om alsnog minstens verlengingen af te proberen dwingen in een match met vijf extra minuten.

De verlossende 2-2 viel echter niet meer, daarvoor was Charleroi in aanvallend opzicht net iets te slordig op donderdagavond. Het Europees avontuur eindigt dus dit seizoen vlak voor de poulefase. Geen zes extra leuke matchen om zich aan op te trekken.