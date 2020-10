Standard moet zwoegen, maar mag naar de Europese poules met dank aan twee strafschoppen

Het Belgisch voetbal heeft dan toch nog zijn vierde ploeg in de poulefase van de Europese bekers. Al maakte Standard niet eens zo'n grote indruk, maar in deze fase van de strijd telt dat natuurlijk niet.

Standard moest voorbij MOL Fehervar uit Hongarije raken als het naar de poulefase van de Europa League wilde. Zeker geen makkelijke opdracht, maar ook absoluut niet onoverkomelijk. Montanier gaf Carcela een kans om zich te bewijzen, hij zou hard werken maar niet beslissend zijn.

De Rouches maakten geen onuitwisbare indruk. Integendeel zelfs: de eerste helft was bijzonder matig en op een kans van Standard was het lang wachten. Heel lang wachten. De bezoekers van hun kant? Die kwamen op voorsprong via Nikolic vroeg in de wedstrijd.

Moeizaam

Het werd dus zaak voor Standard om na de pauze uit een ander vaatje te gaan tappen en dat zouden de Rouches uiteindelijk ook enigszins doen. Gavory kon de eerste echte kans meteen omzetten in de gelijkmaker met een schot uit de tweede lijn.

Wie had gedacht dat de Luikenaars daarna volop het overwicht zouden nemen, kwam bedrogen uit. Het bleef allemaal wat steriel en wachten op een kans, terwijl het ook opletten was voor de vervaarlijke counters van de bezoekers.

Twee strafschoppen

Na een trekfout op Noe Dussenne ging de bal een kwartier voor tijd op de stip en zo kon Amallah alsnog voor de bevrijding zorgen. Wat later kreeg Standard een nieuwe elfmeter en kon Amallah zo ook meteen de boeken dicht doen.

De 3-1 zege was al bij al wel verdiend, al was de wedstrijd op zich weinig hoogstaand. Om de poulefase te overleven zal het vermoedelijk nog een stapje beter moeten, maar dat Standard de loting mag afwachten op zich is al een goede zaak voor het Belgisch voetbal.