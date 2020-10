They're back bitches! De schouder van Gerkens en een attente Refaelov wissen achterstand Antwerp (weeral) uit

Na 26 jaar heeft Antwerp zijn rentree in Europa niet gemist. Maar weet je, Ivan Leko kan beter vragen om elke match met een achterstand te beginnen. Na een goeie start kwam Antwerp begin tweede helft op achterstand. De reactie liet niet lang op zich wachten.

Zonder Mbokani en Nsimba en dus koos Ivan Leko voor Cristian Benavente, die de voorkeur kreeg op Ampomah. Na een aarzelende start overklaste The Great Old Ludogorets volledig. Via een bedrijvige Juklerod kwamen er kansen voor Gerkens, Benavente en Refaelov, maar de afwerking bleef achterwege.

Weer op achterstand

Antwerp speelde echt goed, maar had één probleem: nonchalance. De Bulgaren, die duidelijke een klasse minder waren, kregen door slordige passes aan Antwerp-zijde zelf een paar kansen, maar de schade bleef beperkt. Een echte diepe spits had trouwens van pas kunnen komen, want in de zestien wogen de lichtgewichtaanvallers niet genoeg.

De rust deed Antwerp duidelijk geen deugd, want de concentratie was weer even helemaal weg. Marin mocht oprukken en trapte uiteindelijk door de benen van De Laet de 1-0 tegen de netten. Butez had geen enkele reactie in huis. Pijnlijk, na wat Antwerp de eerste helft liet zien. Zeker omdat het de eerste keer was dat de tegenstander tussen de palen kon trappen.

Weer de reactie

Antwerp op achterstand... Dat verhaal kennen we van de voorbije weken. Dan kan er duidelijk iets meer. Antwerp ging aanvallen, maar uit de combinatie lukte het nog steeds niet. Een hoekschop dan maar. Juklerod achter de bal en Gerkens werkte de bal met... de schouder met een boog over doelman Iliev. Een beetje geluk mee gemoeid natuurlijk. Maar wel de eerste goal van Antwerp in Europa in 26 jaar. Toen scoorde ene Cisse Severeyns...

En met de 1-2 was een blunder gemoeid. Santana speelde te kort terug op zijn doelman en daar was Refaelov als de kippen bij: 1-2. Ongelooflijk toch dat Antwerp een vijfde versnelling vindt van het moment dat ze op achterstand komen. Straks vraagt Leko nog om elke wedstrijd met een goal in het krijt te beginnen.

In ieder geval zijn de eerste drie punten binnen en mogen ze zich met vertrouwen opmaken voor de Antwerpse derby tegen Beerschot.