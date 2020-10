Gent kan ook Europees blamage niet vermijden

AA Gent is er niet in geslaagd om de verloren partij tegen Cercle Brugge door te spoelen met een overwinning in de Europa League. Op het veld van het Tsjechische Slovan Liberec kwamen de Buffalo's niet verder dan 1-0.

Veel balbezit, weinig doelgevaar Zoals Wim De Decker op voorhand al had aangegeven, is Sllovan Liberec een ploeg die het balbezit graag aan de tegenstander laat. In het eerste wedstrijdkwart heeft AA Gent maar liefst 73% balbezit. Maar veel doen ze initieel niet met dat balbezit. Het tempo van De Buffalo's ligt te laag om de defensie van Jablonec uit verband te spelen. Na een tiental minuten lukt het tot twee keer toe maar Bukkari en Yaremchuk laten het openingsdoelpunt liggen. Aan de overkant krijgt Liberec ook een kans maar het schot van Yusuf kan nog net geblokt worden. Er zit veel afval in het spel van AA Gent. De exponenten daarvan zijn Ngadeu en Kleindienst die er niet in slagen om hun ploegmaats goed aan te spelen. Koude douche Na een voorzet vanop links door Liberec komt de bal bij Koscelnik. Zijn schot mislukt volledig maar komt wel tot bij Yusuf die moederziel alleen de bal onder Roef kan binnenwerken. Gent lijkt wat van zijn melk door het doelpunt van Liberec en kan in de eerste helft niet meer voor gevaar zorgen. Gretig uit de kleedkamer In de beginfase van de tweede helft heeft AA Gent één doel: op zoek gaan naar de gelijkmaker. Gent kampeert rond de Tsjechische zestien in de hoop om door het pantser te kunnen breken. Dat lukt ook maar er wordt kwistig met de kansen omgegaan. Bukkari zet meermaals een ploeggenoot alleen voor doel maar elke kans wordt de nek omgewrongen. Vooral Kleindienst zit niet lekker in de wedstrijd en zou voor een spits beter moeten afwerken. Ook linksachter Nurio krijgt nog een dot van een kans, maar hij trapt onbesuisd over. Wim De Decker besluit om met nog een kwartier te spelen in te grijpen. De trainer van AA Gent stuurt Depoitre en Niangbo de wei in. Depoitre is tot twee keer toe gevaarlijk op een corner, maar doelman Nguyen laat zich niet van zijn stuk brengen en brengt telkens redding. In de absolute slotfase blijft het balbezit en het spelbeeld in het voordeel voor AA Gent maar tot doelpunten komen ze niet meer, ondanks meer dan 70% balbezit.