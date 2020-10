Gent moet in Tsjechië zorgen van zich af spelen in Europa League: "Vechten voor elke morzel grond"

Na de 5-2 blamage in en tegen Cercle Brugge moet Gent proberen de rug te rechten tegen het Tsjechische Slovan Liberec, het kleine broertje van hun Europa League-groep.

Het Europa League-duel in Liberec komt misschien wel op een ideaal moment voor AA Gent. Er was niet al te veel tijd om stil te staan bij de verliespartij tegen Cercle en de bijhorende 9/27 in de competitie. De focus moest al snel liggen op de Europese verplaatsing naar Slovan Liberec.

Slovan Liberec

In Tsjechië werken ze ook met een play-offsysteem. Liberec eindigde 5e voor én na de play-offs en moest nog een finale spelen tegen de beste uit play-off 2 om kwalificatie voor de Europa League-voorrondes af te dwingen.

De gevaarlijkste spelers van Liberec dit seizoen zijn de Tsjechische spits Michael Rabusic en de Colombiaanse winger Jhon Mosquera.. Ze scoorden allebei al 4 keer in 6 wedstrijden. Rabusic scoorde recent nog een hattrick op 33 minuten terwijl Mosquera tweemaal scoorde in de 4-1 overwinning tegen Viktoria Plzen.

AA Gent

Bij Gent zit Vadis Odjidja opnieuw in de selectie nadat hij de voorbije drie wedstrijden nog niet fit was. Zal Wim De Decker hem meteen in de basis droppen?

De trainer van AA Gent was alvast duidelijk in zijn persmoment vooraf: "Ik wil dat de spelers vechten voor elke morzel grond", klonk het. "Liberec is een ploeg die vanuit het duel speelt. Ze laten de opbouw aan de tegenstander en wachten dan op de counter. Maar ik verwacht alleszins een pittige reactie van de groep na de wedstrijd tegen Cercle", is De Decker streng.

Als AA Gent wil overwinteren kan het met niets anders tevreden zijn dan een overwinning. Met ook nog Hoffenheim en Rode Ster Belgrado in de groep, moet er 6/6 gepakt worden tegen Slovan Liberec.