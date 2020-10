Futloos Standard schiet zich pijnlijk in eigen voet tegen Rangers, prinsheerlijk doelpunt van ex-Anderlechtspeler

Standard is zijn avontuur in de Europa League begonnen met een pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen het Schotse Rangers. Ze konden nooit een echte vuist maken na een snelle penalty en moeten zo vol aan de bak.

Standard en Rangers openden op Sclessin hun avontuur in de poulefase van de Europa League. In een poule met ook nog Lech Poznan en (vooral) Benfica was een goede start maken toch belangrijk voor beide teams.

Domme strafschop

De Rouches openden hun avontuur met Muleka ten gunste van Oulare en Avenatti in de spits. Steven Gerrard van zijn kant gaf Ianis Hagi dan weer de kans om zich nog eens op Belgische velden te laten zien op een nauwelijks gevuld Sclessin - coronamaatregelen en toch ook wat schrik in Luik.

De thuisploeg begon stevig aan de wedstrijd, maar in het eerste kwartier vielen geen kansen te noteren. Daarna schoten de Rouches in eigen voet. Een corner raakte niet weg, Gavory beroerde de bal met de hand en zo kon Tavernier er vanop de stip 0-1 van maken.

Alle hens aan dek dus voor de thuisploeg, al leverde dat niet meteen iets op. Integendeel: het aantal kansen was op een hand te tellen voor de pauze, veel indruk maakte ook de thuisploeg niet meteen in een moeilijke wedstrijd.

Pijnlijke misser

Na de pauze kwam vooral Morelos een paar keer dichtbij de 0-2, maar Bodart was bij de pinken. Een stortvloed maakte voetballen nog moeilijker. Arfield trapte net naast, aan de overkant kwamen Oulare en Avenatti nog ingevallen.

Ook zij konden bitter weinig in de buurt komen van McGregor. In de laatste minuut kon Cop alsnog gelijkmaken, maar hij trapte over de bal. Aan de overkant scoorde Roofe vanop eigen helft! En zo boekten de Luikenaars een zure nederlaag die absoluut te vermijden was. Veel indruk maakte Standard niet, volgende week wacht alweer een erg lastige opdracht in Lissabon tegen Benfica.