Antwerp stunt in Europa! RAFC neemt de leiding en stuurt Mourinho en co met lege handen naar huis

Antwerp opent zijn Europese thuiscampagne met een knaller. José Mourinho en zijn Spurs keerden met lege handen terug uit een lege Bosuil. Refaelov maakte het enige doelpunt en nog enkele 100% kansenn bleven onbenut. Invallers Kane en Son konden in de tweede helft het verschil niet maken: 1-0!

Zwaar schema of niet, Ivan Leko gaf het vertrouwen aan dezelfde elf die Beerschot klopten vorige zondag. En dat vertrouwen was duidelijk zichtbaar in de openingsfase. ‘Push’, hoorden we als de Spurs op hun eigen helft in balbezit waren. En dan schoven de Antwerpse pionnen naar voor. Tottenham, waar Kane en Son op de bank startten, vonden weinig oplossingen.

Verdiende voorsprong

Maar er was ook veel vertrouwen áán de bal. Juklerod en Miyoshi rukten heel hoog mee op en de centrale middenvelders Haroun, Gerkens en Hongla lieten zich zelden op een foutje betrappen in de opbouw. Al in de eerste minuut kon Refaelov een eerste keer afdrukken en Gerkens herhaalde bijna zijn kunststukje van tegen Ludogorets. Opduiken aan de eerste paal en… ditmaal ging de kopbal maar net voorlangs.

Verdedigend zat het ook goed bij de thuisploeg. Bergwijn, Vinicius, Bale en Alli brachten de defensie zelden in de problemen. Seck met een block, De Laet met een sliding en Gélin met goed positiespel. Altijd zat er wel een Antwerps been in de weg.

Mourinho wond zich op langs de zijlijn en kreeg misschien spijt dat hij Alderweireld op de bank had gelaten voor Davies. De Welshman klungelde erop los na stoorwerk van Mbokani en die behield het overzicht. Refaelov werkte beheerst af! Verdiende voorsprong en er zat zelfs nog een tweede treffer in voor de rust, maar een afleggertje van Miyoshi na een geniale steekbal van Gerkens werd nog in allerijl weggewerkt.

Hoe hard het eraan toeging in de kleedkamer van de bezoekers willen we niet weten, maar het heeft er vast en zeker gestormd. Vier jongens moesten van Mourinho niet meer naar buiten komen. Son, Moura, Hojbjerg en Lamela kwamen Bergwijn, Alli, Aurier en Lo Celso vervangen.

Toch waren de Spurs niet wakker geschud! Sanchez zette zijn eigen fout op het nippertje recht, Mbokani miste onbegrijpelijk en Lloris tipte een voorzetschot van Juklerod over de deklat. Wie de kansen om de partij op slot te doen mist…

Met al die offensieve weelde bij de Engelsen kon het doelgevaar niet uitblijven natuurlijk. Seck gooide zich voor een intikkertje voor Son en Lamela kwam een paar centimeter tekort om binnen te koppen.

Tottenham gaf natuurlijk wel wat ruimte weg en daar kon Antwerp van profiteren. Juklerod kon na een goed uitgespeelde counter alleen op Lloris af, maar trapte onbesuisd over. De ingevallen Verstraete kapte goed, maar trapte op een verdediger in het wit.

Zo was het nog bibberen tot aan de laatste seconde, maar de roodhemden gaven geen krimp. Antwerp mag zich nu de fiere leider noemen in groep J met 6 op 6. Het kan terugblikken op een zéér knappe prestatie. Zondag trekken Leko en de zijnen naar Anderlecht.