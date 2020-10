Wie pakt de leidersplaats in poule J: underdog Antwerp of het Tottenham van Bale?

Na de zege op het veld van Ludogorets is Antwerp aan zijn tweede opdracht toe in de Europa League. Een loodzware, want het Tottenham Hotspur van José Mourinho, Toby Alderweireld en Harry Kane komt op bezoek. De inzet: de leidersplaats in groep J.





Volg Antwerp - Tottenham live op Voetbalkrant.com vanaf 18:55.