Hoffenheim laat geen spaander heel van AA Gent, nieuwe mentale dreun voor Buffalo's

De bodem van de put is nog niet bereikt voor KAA Gent. Na een aantal hoopgevende prestaties zonder resultaat werd het tegen Hoffenheim een nieuwe martelgang voor iedereen die blauw-witgezind is. En dan was doelman Roef nog in een goede dag ...

Wim De Decker vond het tactisch panklaar staan op maandag tegen Genk en dus had hij weinig redenen tot wisselen in zijn basiself. Al waren er natuurlijk wel een paar noodgedwongen wissels: Bolat is Europees geschorst, Depoitre geblesseerd.

Roef & Bukari

Zo kregen we Roef en Bukari aan de aftrap bij de Buffalo's, terwijl we bij de bezoekers door corona onder meer Kramaric niet aan de aftrap zagen. Gent verloor op speeldag 1 bij het Tsjechische Liberec en wilde dus minstens een punt pakken om Europees te blijven meepraten.

Een halfuur lang kon Gent in een desolate Ghelamco Arena de schijn ophouden. Davy Roef pakte uit met een vijftal goede reddingen om de nul op het bord te houden, aan de overkant kwam er zelfs een strafschop na een tikje op de voet van Yaremchuk.

Schiettent

Die ging zelf achter de bal staan en miste niet voor het eerst dit seizoen een elfmeter. De aanvaller liep verder maar wat te mokken en vaak buitenspel, terwijl ook de rest van het aanvallend compartiment niet thuis gaf. Ook na de pauze waren de missers van onder meer de ingevallen Odjidja en Mohammadi veelzeggend.

Op het middenveld werden duels verloren, achterin werden doelpunten weggegeven. Eerst via een strafschop van Belfodil na handspel van Ngadeu, na de pauze door veel te weinig druk op de bal waardoor Grillitsch en Gacinovic er een bittere pil konden van maken.

Het had nog erger gekund overigens, maar doelman Roef was in zijn hoogstpersoonlijke schiettent op de afspraak om een (veel) hogere uitslag te vermijden. Kleindienst redde de eer in blessuretijd, uiteindelijk werd het zelfs nog 1-4! Het niveauverschil was in elke linie pijnlijk duidelijk, het mentale oplapwerk richting dit weekend wordt opnieuw groot. Volgende week is het tegen Rode Ster Belgrado met de rug tegen de muur.