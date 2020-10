"We moeten nu iets rapen" en "Het kan niet uitblijven": Gent hoopvol voor Hoffenheim, waar topspits in quarantaine zit

Voor KAA Gent is het stilaan al alles of niets na de nederlaag in Liberec vorige week. De prestatie van afgelopen weekend tegen Genk kan een beetje hoop bieden, al viel er wel opnieuw een zware klap te verwerken. Er is echter ook één positieve zaak ...

"Alles staat klaar om te vallen, het kan niet uitblijven", aldus Wim De Decker maandagavond na de nederlaag tegen Genk. "Ik had gehoopt dat het sneller zou gebeuren, maar ik kan enkel chapeau zeggen aan mijn spelers voor hoe ze telkens opnieuw de rug rechten." Berekening "We speelden de voorbije week goed voetbal, maar bleven achter zonder punten tegen Liberec en Genk. Nu moeten we iets rapen, want we weten hoeveel punten we nodig hebben om Europees te overwinteren." Bij de bezoekers geen Kramaric, Adams en Kaderabek in de selectie vanwege een quarantaine. "Maar daarover moeten we niet mopperen", gaf coach Hoeness van Hoffenheim daarover aan. Een stunt van de Great Old? Waarom niet! Zet bij betFIRST 20 euro in op een zege van Antwerp en krijg 120 euro terug bij een thuisoverwinning!





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KAA Gent - 1899 Hoffenheim live op Voetbalkrant.com vanaf 18:55.