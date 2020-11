Europese droom nu al aan diggelen: Standard pijnlijk onderuit in Polen

Mathematisch kan het nog. En daar zal de Luikse burger zich mogelijk nog kunnen aan optrekken. Maar verder was het wel een derde keer op rij de wet van de sterkste ondergaan in Europa.

Lech Poznan is niet meteen een naam die klinkt als een klok, maar in de voorrondes van de Europa League hadden de Polen wel Charleroi al uitgeschakeld met zwierig voetbal. En dat voetballend vermogen zouden ze dan ook maar wat graag laten zien in de groepsfase tegen Standard.

Slapende Rouches

Voor de Rouches waren er dan weer verzachtende omstandigheden: heel wat coronagevallen en ook nog enkele blessures, waaronder voor kapitein Vanheusden, zorgden er voor dat Montanier liefst tien spelers moest missen.

Achterin koos hij voor een viermansdefensie, waarvan Gavory snel de schlemiel zou gaan worden. Die verkeek zich helemaal op een voorzet, waardoor Skoras makkelijk kon binnenkoppen. En wat later was er weinig doortastendheid waardoor Ishak ook rij kon intrappen.

Standard had tot op dat moment eigenlijk nog niet veel kunnen laten zien, al waren de intenties er zeker wel. Op een diefje kwam het alsnog terug in de wedstrijd: Dussenne trapte op de paal, via de goalie kon Lestienne de rebound binnen werken.

Ishak doet boeken dicht

Bednarek was even van slag, Amallah en Lestienne lieten het na om te profiteren van diens blunder en zo gingen we rusten met 2-1 in het voordeel van de Polen. Werk aan de winkel dus voor Standard, dat gretig wou starten aan de tweede periode.

En vervolgens opnieuw al te makkelijk een doelpunt slikte, omdat ze net na de koffie stonden te slapen bij Standard. Bokadi met een redding op de lijn en Bodart met een beenveeg voorkwamen dat het een nog bitterder pil werd om te slikken, maar met 0 op 9 mag Standard een Europese lente stilaan vergeten.