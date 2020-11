Ontluisterend: AA Gent Europees met 0 op 12 uitgeschakeld na nederlaag tegen matig Rode Ster

AA Gent zal na Nieuwjaar niet meer in Europa te bewonderen vallen. Een vierde Europese nederlaag in de groepsfase van de Europa League werd het tegen een niet eens indrukwekkend Rode Ster Belgrado.

Vlak voor de wedstrijd was er een minuut stilte voor Diego Maradona, die eerder deze week overleed. Vlak daarvoor kregen we van de stadion-dj ook 'Live is life' van Opus op ons bord. En dan denken we spontaan uiteraard aan die epische opwarming van de Argentijnse topspeler in zijn periode bij Napoli.

Live is life

Wie had gehoopt op eenzelfde soort briljantheid of nog maar creativiteit bij de Buffalo's, die kwam ook tegen Rode Ster Belgrado alweer bedrogen uit. Het leek er zelfs eerder op dat de Gentenaars de opwarming zelfs een beetje hadden overgeslagen.

In de eerste minuut werden alle pijnpunten van dit Gent alweer pijnlijk duidelijk: een corner makkelijk toestaan, een speler vrij laten inschieten en een doelman die een vrij centrale bal niet pakt: 0-1 Petrovic en meteen een koude douche.

Daarna veel goede intenties, maar bij gebrek aan een diepe spits weinig concreets aan de zijde van de thuisploeg. Met proberen alleen win je geen wedstrijden en zeker niet op Europees niveau. Het moet gezegd: de bezoekers waren nochtans echt niet zo goed en zeker 'pakbaar'. Of dat gevoel gaven ze toch.

Koude douches

Meermaals gingen ze achterin aan de zwier, maar Bukari en co weigerden die foutjes af te straffen. Even na de rust kwam er op een hoekschop de nieuwe koude douche: 0-2 via Milunovic, die wel erg vrij kon inkoppen voorbij Bolat.

Nurio, de ingevallen Vadis, Kums, Bezus, Bukari ... Kansjes genoeg na de pauze om minstens het doelpunt van de hoop te maken, maar de aanvallende efficiëntie was er ook niet. Zelfs als ze tot middernacht hadden gespeeld, was er vermoedelijk nog niet gescoord.

Het bilan is daardoor 0 op 12. Dit Gent heeft in Europa dit seizoen jammer genoeg weinig te zoeken. Misschien de komende twee wedstrijden wat jonkies kansen geven? Als het niet goed is, kan het toch sowieso geen kwaad.