Trekt AA Gent de lijn van de Jupiler Pro League nu ook Europees door? Allerlaatste kans!

Voor AA Gent is het de allerlaatste kans om nog iets van zijn Europees avontuur te gaan maken. Tegen Rode Ster Belgrado is er geen enkel excuus meer.

De situatie in de groep is kristalhelder: Hoffenheim 9, Rode Ster Belgrado 6, Slovan Liberec 3, AA Gent 0. Met nog thuismatchen tegen Belgrado en Liberec en ook nog Liberec - Rode Ster voor de boeg zou het zomaar kunnen dat Gent met een 7 op 9 nog naar een Europese lente kan spartelen.

Maar dan moet wel twee keer thuis gewonnen worden. Liefst tegen Rode Ster Belgrado ook met overtuigende cijfers, het kan altijd maar helpen bij eventuele gelijkheid van punten later in het verhaal. Een gelijkspel is eigenlijk de definitieve doodsteek.

Het goede nieuws is dat Gent de voorbije weken in de Jupiler Pro League wel opnieuw wat tekenen van beterschap toonde, met een knappe 0-1 zege bij Charleroi als voorlopig culminatiepunt. Die lijn moet nu ook Europees eens worden doorgetrokken.