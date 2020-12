Gemiste kansen breken Antwerp niet zuur op: verdiende zege en Europese lente is een feit

Antwerp heeft zich vanavond geplaatst voor de volgende ronde van de Europa League. Hongla bracht de Great Old met een fraaie treffer op voorsprong. Na rust stelde Ludogorets echter gelijk. Via goals van De Laet en de ingevallen Benson ging Antwerp met de verdiende zege aan de haal. Het werd 3-1.

Ivan Leko liet verrassend genoeg Dieumerci Mbokani op de bank starten. Het was Benavente die als diepste pion aan de wedstrijd begon. Achterin kreeg Gelin de voorkeur op Batubinsika. Antwerp begon furieus aan de partij. Na drie minuten bediende Miyoshi de inflitrerende Gerkens aan de eerste paal. De Limburger schoof het leer nipt naast doel.

Het was echter vanaf minuut 15 dat Antwerp het gaspedaal vol induwde. Wat de Great Old het tweede kwartier op de mat legde, was van een erg hoog niveau. Na twintig minuten was het Martin Hongla, die in de openingsfase enkele keren gevaarlijk balverlies leed, die Antwerp op rozen zette. Met een staalharde en gortdroge knal liet hij de Bulgaarse doelman kansloos.

Antwerp rook bloed en ging vol op zoek naar de geruststellende tweede treffer. Benavente miste dé uitgelezen mogelijkheid. Op aangeven van -alweer- Miyoshi besloot de Peruaan vanop enkele meters over doel. Wat later trapte Gerkens nog op de paal.

Blitzstart Ludogorets

Ludogorets kon in de eerste helft Butez niet bedreigen, maar daar brachten ze in de tweede helft meteen verandering in. Despodov liep Gelin eruit en kwam na een handvol seconden 1 op 1 met Butez, die met een voetveeg zijn netten schoonhield. Bij de daaropvolgende hoekschop zag de ref het handspel van De Laet niet. Ook Tchibota verscheen nog alleen voor Butez, maar de Antwerp-goalie hield zijn ploeg voor de tweede keer in evenveel minuten recht.

Nog had Antwerp zijn lesje niet geleerd. In minuut 53 werd Despodov door de buitenspelval geloodst. Deze keer werkte de aanvaller wel keurig af in de korte hoek: 1-1.

En Antwerp? Dat dreigde op het uur nog eens, en hoe! Seck loodste Juklerod met een splijtende pass door de buitenspelval. De Noorse flankspeler besloot echter op de paal. Alweer een wenkende kans onbenut gelaten, tot ergernis van Ivan Leko.

Geen man overboord, want ondertussen stond Tottenham op bezoek bij LASK op voorsprong. Wat later vond Antwerp het welletjes. Een strak aangesneden vrije trap werd door Ritchie De Laet in doel gekopt. Uitgerekend de Antwerpenaar bracht zo zekerheid over een eerste Europese lente in 28 (!) jaar. Een slaak van opluchting ging door de kille Bosuil.

En het werd nog mooier voor de Great Old: na een snelle tegenstoot legde de ingevallen Benson de verlossende 3-1 tegen de touwen. Het was Miyoshi, misschien wel de beste Antwerpspeler, die knap het overzicht bewaarde. Dat Grigore nog vroegtijdig moest gaan douchen bij Ludogorets was niet meer dan een voetnoot.

Na een wedstrijd met twee gezichten -een ijzersterke eerste, een mindere tweede helft- behaalde Antwerp een verdiende zege. De gedroomde overwintering in Europa is nu een feit. Volgende week mogen de troepen in de galamatch tegen Tottenham gaan uitmaken wie zich tot groepswinnaar zal kronen. Maar eerst wacht zondag alweer een nieuwe topmatch. Dan gaat Antwerp -zonder de geschorste Faris Haroun- op bezoek bij ploeg in vorm Racing Genk.