Afspraak met de geschiedenis! Zorgt Antwerp voor Europese lente tegen Ludogorets?

Vanavond kan zich Antwerp voor het eerst sinds het wonderbaarlijke seizoen '92-'93 verzekeren van Europese overwintering. De opdracht is simpel: niet slechter doen dan LASK, dat Tottenham ontvangt.

Al willen de mannen Ivan Leko niet te veel kijken naar wat er zich in Oostenrijk afspeelt. De mannen van Leko willen het afmaken in de eigen, lege Bosuil. Slachtoffer van dienst moet Ludogorets worden, de Bulgaren die hun vier Europa Leaguewedstrijden tot dusver verloren.

Dit zijn de scenario's voor vanavond:

- Antwerp wint: zeker van volgende ronde

- Anwerp speelt gelijk: zeker van volgende ronde als LASK niet wint van Tottenham

- Antwerp verliest: zeker van volgende ronde als LASK verliest van Tottenham.

Op de langdurige geblesseerden Rodrigues, Nsimba en Coopman na beschikt Leko over een fitte kern. Al is het maar de vraag in hoeverre Faris Haroun speelklaar is geraakt. De aanvoerder werd tegen OHL naar de kant gehaald. Bovendien zit hij zondag tegen Racing Genk een schorsingsdag uit.

Hoe dan ook kan het een historische avond worden voor de Great Old. Het is immers liefst 28 jaar geleden dat Antwerp nog eens kon overwinteren in Europa, u weet wel: het wonderbaarlijke Wembley-jaar. Zo kan de ploeg van Leko na de gewonnen bekerfinale vanavond een tweede doelstelling bereiken.

Volg de partij tussen Antwerp en Ludogorets hier live vanaf 18:55H. In de heenwedstrijd ging Antwerp met 1-2 winnen in Bulgarije, niet toevallig via doelpunten van Gerkens en Refaelov.

