De plaat blijft nogmaals hangen: zelfs mét spitsen schiet doodziek Gent in eigen voet, gedoe rond vreemde wissel maakt het extra pijnlijk

AA Gent wilde van de nul af in de Europa League, maar dan moest het wel iets rapen tegen Slovan Liberec. Het werd opnieuw een typische avond voor de Buffalo's, die in de hoek waar de klappen vallen blijven zitten.

Wim De Decker gaf vooraf aan dat hij koude rillingen kreeg van de Europese 0 op 12. Tegen Slovan Liberec moest die nul dan ook van de tabellen geveegd worden, terwijl de bezoekers wilden winnen om misschien nog een kansje te houden op de volgende ronde.

Gemiste kansen

Gent recupereerde met Roman Yaremchuk (in de basis) en Tim Kleindienst (ingevallen) eindelijk een aantal spitsen. Maar het was - net als zondag overigens - Bukari die in de eerste helft de twee grootste kansen voor de Buffalo's kreeg.

Zeker bij de eerste had hij moeten scoren: Yaremchuk stuurde hem perfect in het straatje, het grootste werk was toen al achter de rug. Maar: de aanvaller heeft de weg naar doel op zijn goal in Charleroi na nog niet helemaal gevonden.

Nieuwe opdoffer

En ook nu liep het mis, waardoor je dan al meteen instinctief naar de andere kant van het veld kijkt. Het is het soort cynisme dat supporters van AA Gent de voorbije weken en maanden perfectioneerden en ook tegen Liberec kwam het horrorscenario opnieuw uit.

Gent monopoliseerde de bal, had dus de beste kansen, maar stond bij de koffie wel 0-1 achter. Het is tekenend voor dit AA Gent. Net als hoe de situatie met Vadis Odjidja werd aangepakt - lees er HIER nog eens wat meer over.

Kan het nog erger? Ja, want na tien minuten in de tweede helft werd het 0-2 voor Slovan Liberec. Bolat redde een kopbal, maar in de herneming was hij kansloos. Yaremchuk gaf meteen daarna de Gentse burger wel moet met de aansluitingstreffer.

Tot meer dan de 1-2 kwam Gent echter niet meer. En zo oogt het bilan van de Buffalo's steeds triestiger in Europa. 0 op 15, daar krijg je sowieso ook koude rillingen van. Komt er dit weekend een nieuwe kentering?