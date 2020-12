63



Doelpunt van Scott Arfield (Ryan Kent)





58

Het begint wat meer over en weer te gaan opnieuw. Standard heeft nog een dik halfuur om de beslissing te voeren.



54

Standard blijft het wel proberen, maar echt in de buurt van McGregor komen ze nog niet.



50

De tweede helft geeft niet meteen dezelfde drang van de eerste helft.



46

Duje Cop

Michel Ange Balikwisha





46

De bal rolt opnieuw in Glasgow. Wat kan Standard nog?



45+20

Rusten met 2-2. Daar is vooral voor Rangers een al bij al mooie uitslag, want Standard was eigenlijk veel beter.



45+1

Neen! De bal gaat op de stip voor handspel van Lestienne op dat schot van Roofe. Tavernier tikt de bal tegen de touwen.



45+1



Penalty voor Rangers FC





45



Doelpunt van James Henry Tavernier (Penalty)





45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



45

Schotje van Roofe, gepakt door Bodart in corner.



43

Cop is hard in aanraking gekomen met de paal bij zijn doelpunt. Dat doet pijn aan het nageslacht, zoveel is duidelijk. Kan hij verder?



41



Doelpunt van Duje Cop (Collins Fai)





40

Meteen de 1-2, want Cop tikt een voorzet van Fai met de dij binnen. Standard opnieuw op voorsprong.



39



Doelpunt van Connor Goldson





38

Standard krijgt een corner tegen en Goldson kan die vrij binnen koppen. Dit is doodzonde voor de Rouches, want eigenlijk is dit de eerste bal tussen de palen van de Schotten.



35

Standard speelt een zeer volwassen wedstrijd! Dit ziet er goed uit!



31

Halfuur ver. Standard blijft de boel goed onder controle houden. Sterk werk tot op heden!



28

Schotje van Tapsoba, maar het vizier staat niet helemaal goed afgesteld.



24

Over halfweg de eerste helft. Nog geen enkele doelpoging van Rangers!



20

Tot op heden blijft Standaard baas. Rangers zal iets moeten gaan verzinnen, zoveel is duidelijk!



16

Kwartier ver. Standard is heel sterk aan de match begonnen en houdt Rangers op zijn helft van het veld.



11

Standard blijft hoog druk zetten. Rangers heeft het hier plots Ă©cht niet onder de markt, zoveel is duidelijk.



6

Goede crosspass, mooie actie van Cop en een goede voorzet. Lestienne tikt van dichtbij voorbij McGregor. Standard meteen op rozen!



6



Doelpunt van Maxime Lestienne (Duje Cop)





4

De studieronde is volop bezig. Wat krijgen we te zien vandaag?



1

De bal rolt in Ibrox Park. Wat krijgen we te zien?



1

Rangers FC - Standard: 0-0







Vooraf

Wat kan Standard in Ibrox Park? Het is sowieso van moeten voor de Rouches, maar er zijn wel enkele nieuwe namen tussen de lijnen.