Duel voor de eer of op het scherpst van de snee voor Antwerp tegen Tottenham?

Donderdagavond neemt Antwerp het op tegen Tottenham in een duel die zal beslissen wie de groepswinst wegkaapt in J van de Europa League.

Een duel voor de eer aangezien Antwerp en Tottenham beide al zeker zijn van een plekje in de volgende ronde. Maar er staat weldegelijk iets op het spel, namelijk groepswinst en het bijbehorende ticket van reekshoofd bij de knock-outronde.

Een punt volstaat voor Antwerp om groepswinnaar te zijn, mede dankzij hun zeer indrukwekkende winst in het eigen stadion tegen de Engelsen. Maar Antwerp-coach Ivan Leko liet al weten dat ze er alles aan doen om een resultaat te halen in Londen, zelfs met de wedstrijd tegen Club Brugge in het achterhoofd.

Voor José Mourinho maakt het niet uit of Tottenham groepswinnaar wordt. "We moeten van geen enkel team schrik hebben in de volgende ronde", klinkt het bij de Portugees. Al zou het in de Engelse pers natuurlijk wel beter staan om groepswinnaar te worden in plaats van te eindigen achter een Belgische club.

Leko zal het wel zonder Gerkens moeten rooien in Londen. Gerkens zit nog steeds gekampt met het coronavirus. Thiam vervangt hem in de selectie.