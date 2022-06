LIVE: Rusten geblazen met een 0-1 voorsprong voor Nederland

Om 20:45 staat de derby der Lage Landen op het programma. De Rode Duivels trappen hun nieuw seizoen van de Nations League op gang tegen Nederland in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion.

Vier onnodige wedstrijden op elf dagen volgens Kevin De Bruyne, maar ze zullen hoe dan ook gespeeld moeten worden. Een vierluik waarbij België-Nederland veruit de meest aantrekkelijke affiche is naast de wedstrijden tegen Polen en Wales.

Bij de Rode Duivels is doelman in vorm en kersvers CL-winnaar Thibaut Courtois er niet bij, hij sukkelt met pubalgie. Simon Mignolet, die zich onsterfelijk maakte in de Champions Play Offs, is zijn logische vervanger in doel. Er bestonden ook twijfels rond Romelu Lukaku die met overlast kampte, maar bondscoach Martínez liet weten dat de kans bestaat dat 'Big Rom' vanavond in actie komt. Jason Denayer verliet eerder deze week al de selectie met een blessure. Kapitein Eden Hazard wordt wellicht in de basis verwacht.

Bij de Nederlanders zijn er geen blessures. Bij de ploeg van bondscoach Louis Van Gaal worden spelers zoals Virgil Van Dijk, Memphis Depay en Frenkie De Jong in de basis verwacht. Noa Lang, die voorlopig nog eigendom is van landskampioen Club Brugge, worden net zoals ploeggenoten Vanaken, Mechele en De Ketelaere op de bank verwacht. Of ze speelminuten zullen krijgen van hun bondscoach zal enkel de tijd uitwijzen.