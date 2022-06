Wales-België: 51' Daar is de 0-1, Tielemans breekt de ban

De kater waarmee Oranje de Belgen opzadelde, werd eerder deze week weggespoeld met een overtuigende prestatie tegen Polen. Zaterdagavond zijn de Rode Duivels alweer aan zet. Tegenstander wordt Wales, dat nog puntenloos is na twee wedstrijden.

Bondscoach Roberto Martinez gaf vrijdag tijdens zijn persconferentie aan dat hij zou gaan roteren. Logisch ook met de opeenstapeling van wedstrijden. Romelu Lukaku, Amadou Onana en Dries Mertens zijn out door blessures. De Ketelaere, die tegen de Polen een stevige tik moest incasseren, moet nog verder onderzocht worden. De aanvaller van Club Brugge is hoogst twijfelachtig, wellicht neemt de bondscoach dan ook geen enkel risico met hem.

Veel wilde Martinez niet kwijt, die wel toegaf dat Koen Casteels (29) in doel zal starten. Voor de doelman van Wolfsburg wordt het zijn vierde cap. Verder mag ook Arthur Theate, die de voorbije twee wedstrijden niet in actie kwam, hopen op speelminuten. Jan Vertonghen speelde de voorbije wedstrijden telkens negentig minuten en krijgt wellicht rust.

Vermoedelijke opstelling: Casteels- Dendoncker, Alderweireld, Theate- Meunier, De Bruyne, Tielemans, T. Hazard, Trossard, Batshuayi, E. Hazard.

Tegenstander Wales behaalde nog geen enkel punt in deze campagne. Wales kwam 0-1 voor in Polen, maar Lewandowski en co zetten de scheve situatie in de laatste twintig minuten recht (2-1). Ook woensdag beet Wales in de slotfase in het zand. In de 92e minuut maakte Norrington-Davies de openingstreffer van Koopmeiners ongedaan, maar diep in blessuretijd bezorgde Weghorst met een fraaie kopbal alsnog de drie punten.

Gokje wagen? Check dan zeker betFIRST voor de meest interessante odds!