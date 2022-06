Opstellingen Polen - België (Nations League A)

Een week geleden werd het 6-1 voor de Rode Duivel tegen Polen, maar in Warschau zou het wel eens heel wat anders kunnen worden.

Na Thibaut Courtois en Romelu Lukaku haakte met Kevin De Bruyne nog een derde cruciale Rode Duivel af voor het duel in Polen.

Ook Boyata, Denayer, Meunier, Carrasco en Onana zijn er om diverse redenen niet meer bij en dus wordt het puzzelen voor Martinez.

Louis Van Gaal rekent zich al bijna rijk. Als hij de Rode Duivels op 3 punten houdt, is de groepswinst zeker binnen volgens hem. Het is aan de troepen van Martinez om de Nederlandse bondscoach het tegendeel te bewijzen.

Puzzelen

Al is het nog maar de vraag met welke elf hij zal aantreden in Warschau. Thorgan Hazard op de flank? (Meer) speelkansen voor Faes, Foket, Mechele of De Ketelaere? Het hoort allemaal tot de mogelijkheden. Het zal ook een beetje afhangen van de goodwill bij de bondscoach, maar ook de ambitie. Hij zal zelf ook wel merken dat de druk toeneemt. Is het dan opportuun om nog meer te experimenteren?

Gezien de situatie in de poule is het aan de Duivels wel zaak om te proberen winnen en zo de kansen op groepswinst gaaf te houden. Mignolet staat waarschijnlijk in doel. Verder is het koffiedik kijken. Mogelijk mag Eden Hazard opnieuw aan de partij starten nadat hij tegen Wales niet moest starten. En achterin opnieuw met Toby en Jan?

Lewangoalski

In Brussel konden we al zien dat Polen geen sterk voetballand is. Al zal met Szczęsny wel de beste Poolse doelman tussen de palen staan. Bovendien is er ook nog ene Robert Lewandowski. De topspeler van Polen zal zich in zijn laatste wedstrijd van het seizoen ongetwijfeld nog willen laten zien. Om te laten merken wat Bayern zal missen volgend seizoen én om Barcelona te overhalen zeker genoeg door te duwen.

