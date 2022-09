LIVE België-Wales: Meteen een basisplaats voor Zeno Debast

Roberto Martinez gaat bepaalde dingen uittesten tegen Wales, daar zijn we zo goed als zeker van. Maar wat? In de verdediging zal hij willen experimenteren om te zien welke opties hij heeft als er iets met zijn ouderdomsdekens gebeurt.

Denayer (nog geen minuut gespeeld bij gebrek aan een ploeg) en Boyata (geblesseerd) zijn er niet bij. Dus ligt er een plaats open in de driemansverdediging. Zeno Debast is daar een mogelijkheid. Maar de bondscoach is er de man niet naar om nieuwelingen meteen een basisplaats te geven.

Leander Dendoncker? Da's de meest logische optie, maar de bondscoach weet ook al wat hij aan hem heeft. Wout Faes of Arthur Theate? De twee jongelingen staan alvast te springen voor een kans. Maar mogelijk zet Martinez gewoon Timothy Castagne rechts in de verdeding en Alderweireld in het centrum. Dat zou wel eens de opstelling kunnen zijn die hij in zijn hoofd voor het WK. Meunier zou zo op rechts kunnen opdraven.

Links is Carrasco zeker van zijn plaats en Eden Hazard krijgt in de pocket zeker een uur speeltijd. Naast Kevin De Bruyne en voor Axel Witsel. Vooraan is de keuze niet zo groot. Michy Batshuayi staat bij afwezigheid van Lukaku in de spits. Openda krijgt waarschijnlijk ook wel een deel van de minuten.

Vermoedelijke opstelling: Courtois, Meunier, Castagne, Alderweireld, Vertonghen, Carrasco, Witsel, Tielemans, De Bruyne, Hazard, Batshuayi