Opstellingen Nederland - België (Nations League A)

In navolging van Remco Evenepoel gaan de Rode Duivels vanavond op zoek naar een exploot. Ze moeten immers met drie goals verschil winnen van Nederland. Datzelfde Nederland dat hen in Brussel voetballes gaf.

Veel wijzigingen in de basiself moeten er niet verwacht worden. Leander Dendoncker neemt wellicht wel de plaats van Zeno Debast in. En mogelijk krijgt Leandro Trossard de voorkeur op Eden Hazard om hem niet te veel te belasten.

Voor de rest heeft België een historische prestatie nodig om de Final Four te bereiken. En er hangt ook veel af van de motivatie van de spelers. Velen zijn geneigd met de handrem op te spelen als ze bekijken welk programma ze nog voor de kiezen krijgen. Kevin De Bruyne speelt bijvoorbeeld tot het WK één of twee topmatchen per week.

Bij de tegenstander hebben ze alvast voor de nodige motivatie gezorgd. Louis van Gaal liet weten dat hij verwacht dat Nederland gewoon wint. Mogelijk heeft dat wel wat eergevoel wakker gemaakt.