LIVE: Rode Duivels gaat met voorsprong de rust in na slaapverwekkende eerste helft!

De Rode Duivels nemen het straks op tegen Oekraïne in de Nations League. De start van een belangrijk tweeluik, evenals de start van het tijdperk onder Rudi Garcia.

We hebben er lang op gewacht, maar Rudi Garcia zal vanavond eindelijk debuteren als bondscoach van de Rode Duivels. Wel niet onder de meest normale omstandigheden.

Hij moet namelijk meteen aan de bak: het tweeluik tegen Oekraïne moet gewonnen worden, anders degraderen de Duivels naar League B in de Nations League. Op papier zeker te doen, maar Oekraïne heeft al bewezen dat het de Duivels moeilijk kan maken.

Op het EK speelde België 0-0 gelijk tegen het land, waarna heel wat onvrede ontstond bij de supporters. Het niveau die dag lag dan ook niet bepaald hoog.

Garcia zal moeten bewijzen dat het onder hem anders kan. Eerst was het plan om de wedstrijd door te laten gaan in Polen, maar later werd dit verplaatst naar Murcia. Vanwege de Russische invasie kan Oekraïne geen echte thuiswedstrijden spelen.

Arhtur Theate en Malick Fofana zouden er in ieder geval al niet bij zijn. Zij hebben volgens Le Soir de groep woensdag al verlaten en reisden zelfs niet mee. Fofana kan vervangen worden, al is de afwezigheid van Theate toch een iets groter probleem.