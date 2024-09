LIVE: Laten de Rode Duivels mislukte EK definitief achter zich in Nations League tegen Israël?

De Rode Duivels willen het EK van afgelopen zomer achter zich laten in de Nations League. Gaan ze meteen goed van start tegen Israël?

De uitschakeling tegen Frankrijk in de achtste finale van het EK is nog niet helemaal vergeten, maar dat willen de Rode Duivels wel doen in de Nations League. Vrijdag wacht met Israël de eerste opdracht.

Een 'thuiswedstrijd' voor de Rode Duivels, maar dan wel in Hongarije. Geen enkele Belgische stad met een internationaal stadion wilde de wedstrijd organiseren door de situatie in het Midden-Oosten en de hoofdrol van Israël daarin.

De Cuyper, De Ketelaere en Openda in de basis?

Hoe dan ook zal er wellicht een ander elftal aan de wedstrijd beginnen tegen Israël. Zo worden onder meer Maxim De Cuyper en Charles De Ketelaere aan de aftrap verwacht, zij moesten op het EK lijdzaam toekijken.

Ook Loïs Openda krijgt wellicht nog eens zijn kans bij afwezigheid van Romelu Lukaku. De topschutter aller tijden werd op eigen verzoek niet opgeroepen om zich beter te integreren bij zijn nieuwe club Napoli.

Voor Tedesco en de Rode Duivels wordt het zaak om te winnen tegen Israël als ze willen meedoen voor de top twee in hun groep. Want maandag volgt al de lastige verplaatsing naar Frankrijk, dat vanavond tegen Italië speelt.