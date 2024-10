LIVE: Supporters verzamelen aan Piazza di Ponte Milvio

De Rode Duivels spelen vanavond tegen Italië in een zo goed als uitverkocht Stade Olimpico. Dat betekent ook zo'n 70.000 voetbalgekke Italianen. Wat zetten de Belgen daar tegenover?

Domenico Tedesco gaat dingen uitproberen vanavond, maar wil ook een kapstok behouden. De kans bestaat zelfs dat hij naar een driemansverdediging overschakelt, gezien zijn uitspraken gisterenavond, maar heel groot is die niet.

Tedesco wil indruk maken, want hij dweept met zijn Italiaanse roots en is gek van de cultuur. De vraag kwam dan ook of hij ervan droomt om bij Italië aan de slag te gaan. “Of ik droom van de Serie A?"

"Het is niet het juiste moment om over mijn dromen te spreken. Ik ben gefocust op deze wedstrijd. Maar ik kan mijn passie voor Italië niet verbergen, het is de eerste keer dat ik ertegen speel. Het zal emotioneel zijn.”

In ieder geval lijkt hij in de aanval wel jongens nieuwe kansen te gaan geven. Charles De Ketelaere kan zowel in de spits als op de plaats van De Bruyne gaan spelen. Anders is die rol weggelegd voor Trossard.

"Het systeem is niet het belangrijkste. De jongste twee jaar speelden met vier achterin, maar in sommige omstandigheden, zoals in Oostenrijk ook met vijf. het hangt altijd af van de spelers die je hebt. Het gaat om de principes. We hebben een stijl waarin we spelen. We willen niet naïef zijn", zei Tedesco nog.