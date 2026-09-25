Volg Italië - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
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Datum: 25/09/2026 20:45
Competitie: Nations League A
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Stadio Olimpico

De Rode Duivels nemen het vrijdagavond op tegen Italië in de Nations League. Mark Van Bommel kiest voor Kevin De Bruyne, Mika Godts, Diego Moreira en Charles De Ketelaere. Maxim De Cuyper krijgt de voorkeur op Joaquin Seys.

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Tijd   20:45 
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Italië:
Bank: Gianluigi Donnarumma - Michael Kayode - Honest Ahanor - Alessandro Romano - Riccardo Calafiori - Diego Coppola - Pio Esposito - Sandro Tonali - Moise Kean - Giacomo Raspadori - Gianluca Scamacca - Marco Carnesecchi - Rolando Mandragora - Guglielmo Vicario - Issa Doumbia - Davide Frattesi - Nicolò Barella - Giorgio Scalvini - Daniel Maldini - Nicolò Cambiaghi - Giovanni Di Lorenzo - Gianluca Mancini

België (Italië - België)
België: Senne Lammens - Timothy Castagne - Brandon Mechele - Nathan Ngoy - Maxim De Cuyper - Nicolas Raskin - Kevin De Bruyne - Youri Tielemans - Mika Godts - Charles De Ketelaere - Diego Moreira
Bank: Zeno Debast - Arthur Theate - Roméo Lavia - Romelu Lukaku - Lois Openda - Maarten Vandevoordt - Jari De Busser - Dodi Lukebakio - Mandela Keita - Joaquin Seys - Hans Vanaken - Matias Fernandez Pardo

België België
Lammens Senne  
Castagne Timothy  
Mechele Brandon  
Ngoy Nathan  
De Cuyper Maxim  
Raskin Nicolas  
De Bruyne Kevin  
Tielemans Youri  
Godts Mika  
De Ketelaere Charles  
Moreira Diego  
Bank
Debast Zeno  
Theate Arthur  
Lavia Roméo  
Lukaku Romelu  
Openda Lois  
Vandevoordt Maarten  
De Busser Jari  
Lukebakio Dodi  
Keita Mandela  
Seys Joaquin  
Vanaken Hans  
Fernandez Pardo Matias  

Prono Italië - België

Italië wint
Gelijk
België wint
Italië Italië wint Gelijk België België wint
30% 30% 40%
Populairste
1-1
(3x)		 1-2
(2x)		 2-1
(2x)

Vergelijking Italië - België

Onderlinge duels gewonnen

5
1
2
14/11 20:45 België België 0-1 Italië Italië
10/10 20:45 Italië Italië 2-2 België België
10/10 15:00 Italië Italië 2-1 België België
02/07 21:00 België België 1-2 Italië Italië
13/06 21:00 België België 0-2 Italië Italië
13/11 20:45 België België 3-1 Italië Italië
16/08 12:00 Italië Italië 2-3 België België
30/05 20:50 Italië Italië 3-1 België België

Nations League A

 Speeldag 1
Nederland Nederland 1-1 Duitsland Duitsland
Servië Servië 1-2 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 3-2 Denemarken Denemarken
Portugal Portugal 1-0 Wales Wales
Turkije Turkije 20:45 Frankrijk Frankrijk
Italië Italië 20:45 België België
Tsjechië Tsjechië 26/09 Kroatië Kroatië
Engeland Engeland 26/09 Spanje Spanje
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