Volg Italië - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
|Datum:
|25/09/2026 20:45
|Competitie:
|Nations League A
|Speeldag:
|Speeldag 1
|Stadion:
|Stadio Olimpico
De Rode Duivels nemen het vrijdagavond op tegen Italië in de Nations League. Mark Van Bommel kiest voor Kevin De Bruyne, Mika Godts, Diego Moreira en Charles De Ketelaere. Maxim De Cuyper krijgt de voorkeur op Joaquin Seys.
20:45
|Discussieer live mee! Lees 3 reacties...
|
Italië:
Bank: Gianluigi Donnarumma - Michael Kayode - Honest Ahanor - Alessandro Romano - Riccardo Calafiori - Diego Coppola - Pio Esposito - Sandro Tonali - Moise Kean - Giacomo Raspadori - Gianluca Scamacca - Marco Carnesecchi - Rolando Mandragora - Guglielmo Vicario - Issa Doumbia - Davide Frattesi - Nicolò Barella - Giorgio Scalvini - Daniel Maldini - Nicolò Cambiaghi - Giovanni Di Lorenzo - Gianluca Mancini
Bank: Zeno Debast - Arthur Theate - Roméo Lavia - Romelu Lukaku - Lois Openda - Maarten Vandevoordt - Jari De Busser - Dodi Lukebakio - Mandela Keita - Joaquin Seys - Hans Vanaken - Matias Fernandez Pardo
Prono Italië - België
Italië wint
Gelijk
België wint
|Italië wint
|Gelijk
|België wint
|30%
|30%
|40%
|Populairste
|1-1
(3x)
|1-2
(2x)
|2-1
(2x)
Vergelijking Italië - België
Onderlinge duels gewonnen
5
1
2