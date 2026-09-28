België België
0-1
Frankrijk Frankrijk
belBelgië
fraFrankrijk
0-1
88' Michael Olise
Datum: 28/09/2026 20:45
Competitie: Nations League A
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: Roi Baudouin
Late opdoffer: Rode Duivels plooien pas voor sterk Frankrijk na klasseflits van Olise in slotminuten
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Koning Boudewijnstadion
| 193 reacties
Late opdoffer: Rode Duivels plooien pas voor sterk Frankrijk na klasseflits van Olise in slotminuten
Foto: © photonews

België heeft kunnen ondervinden hoe groot de kloof met de absolute top momenteel is. Frankrijk had nauwelijks zijn beste spelers nodig om te imponeren op de Heizel. De Duivels overleefden echter lange tijd. Ze leken op weg naar een puntendeling, tot Olise zijn duivels ontbond.

Van Bommel gunde Seys en Lavia een basisplek: het waren de enige twee wijzigingen ten opzichte van het debuut van de kersverse bondscoach in Italië. Langs Franse zijde wisten we dat Kylian Mbappé zou ontbreken door een knieblessure, maar ook van de andere namen uit de basiself tegen Turkije bleef amper iets over. En wat een weelde heeft het Franse voetbal momenteel.

Want ook die zogeheten B-ploeg kan er wat van. De snellere voetjes waren bij Les Bleus te vinden: Frankrijk eiste het overwicht op. België koos zijn momenten om hoog druk te zetten en stak ook veel diepgang in zijn spel wanneer het de bal had. Zo ging het toch snel op en neer en was het een leuk schouwspel om naar te kijken. What a difference a coach makes, langs beide kanten. Dank hiervoor alvast aan de heren Van Bommel en Zidane.

Heet standje voor het doel van Lammens

Frankrijk speelde geregeld vlot onder de druk van België uit. Doué pakte uit met een heerlijke dribbel en knalde pardoes op de dwarsligger. Enkele minuten later trapte de vrijlopende Lepaul de voorzet van Doué in één tijd in de armen van Lammens. Met het einde van het eerste halfuur in zicht ontsnapten de Duivels nogmaals. Lammens verwerkte aanvankelijk de vrijschop van Akliouche onvoldoende.

Onze doelman had wel de verdienste dat hij snel rechtkrabbelde om de man van de herneming het zo moeilijk mogelijk te maken. Er volgde nog twee Franse pogingen, één keertje moest Lavia zelfs de bal van de lijn halen. Frankrijk was dus de gevaarlijkste ploeg in de eerste 45 minuten, al betekent dat niet dat België ongevaarlijk was.

Niemand aan tweede paal op voorzet Ngoy

De gevaarlijkste momenten van de Belgen: De Ketelaere die een teruglegger van De Bruyne net niet kon verlengen, een opportunistische lob van De Bruyne en een lage voorzet van Ngoy. Op aangeven van die laatste zou er altijd gescoord geweest zijn als er een Belg was opgedoken aan de tweede paal.

Het was echter toch weer Frankrijk dat de tegenstander na de pauze achteruit duwde en het had ook wat vuurkracht meegenomen naar Brussel. Doué knalde voorlangs, Da Cunha trof van nog verder de paal. Lammens bracht redding op een volgende poging van Doué, waarna Lepaul de herneming naast tikte. In de loop van de de tweede helft gooide Zidane er nog Dembélé en Olise op. Lekker als je dat kan.

Lukebakio België-Frankrijk
© photonews

Toch mocht niet vergeten worden dat het nog altijd 0-0 stond en dus ook België nog kon dromen van de overwinning. Na balverlies van de Fransen speelde De Ketelaere op counter door naar Lukebakio. De invaller stuitte op Maignan. Dichter dan dit waren de Rode Duivels bij het openingsdoelpunt nog niet geweest.

Het was het begin van een nieuwe periode van Duivelse schwung. De Belgen hebben dus zeker ook hun periodes gehad. In de slotminuten was het echter toch Frankrijk dat toesloeg via Olise. Hij creëerde ruimte voor zichzelf met een ferme rush en trapte de 0-1 netjes in het hoekje. Een klasseflits. We moeten toegeven dat het verdiend is. België heeft 3 op 6 na het eerste tweeluik in de Nations League.

Opstellingen

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België België
Lammens Senne 90' 7.53 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/17 (41.2%)
Meer statistieken
Castagne Timothy 90' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
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Ngoy Nathan 90' 6.75 -
  • Nauwkeurige passes: 42/46 (91.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Mechele Brandon 90' 6.77 -
  • Nauwkeurige passes: 41/45 (91.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Seys Joaquin 68' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Lavia Roméo 85' 6.74 -
  • Nauwkeurige passes: 39/39 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
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Tielemans Youri   90' 6.03 -
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Moreira Diego   63' 5.36 -
  • Nauwkeurige passes: 14/24 (58.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
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De Bruyne Kevin   63' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Godts Mika 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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De Ketelaere Charles 85' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Bank
Debast Zeno 0'  
De Winter Koni 0'  
De Cuyper Maxim 22' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Lukaku Romelu 0'  
Openda Lois 0'  
Vandevoordt Maarten 0'  
De Busser Jari 0'  
Lukebakio Dodi 27' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Keita Mandela 0'  
Vanaken Hans 27' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Fernandez Pardo Matias 5' 6.4  
  • Schoten op doel: 0/1
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Raskin Nicolas 5' 6.3  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Frankrijk Frankrijk
Jacquet Jérémy 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 69/75 (92%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Diouf Andy 77' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 63/67 (94%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
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Akliouche Maghnes 77' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 65/70 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
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Doue Desire 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 47/52 (90.4%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 2/5
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 5/9 (55.6%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
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Lepaul Esteban 68' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Schoten op doel: 1/4
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Barcola Bradley 77' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 25/25 (100%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Bank
Cherki Mathis Ryan A 13' 6.6 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Olise Michael 13' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Truffert Adrien 0'  
Butez Jean 0'  
Kone Kouadio Manu 0'  
Restes Guillaume 0'  
Yoro Leny 0'  
Lacroix Maxence 0' 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 88/92 (95.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Da Cunha Lucas 0' 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 83/89 (93.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
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Kalulu Kyatengwa Pierre 0' 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 65/70 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Upamecano Dayotchanculle 0'  
Koundé Jules 0'  
Camavinga Eduardo 0' 7.4  
  • Nauwkeurige passes: 62/66 (93.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/5
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Dembele Ousmane 22' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Rabiot Adrien 0'  
Maignan Mike 0' 7.3  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
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Nations League A

 Speeldag 2
Servië Servië 1-2 Nederland Nederland
Denemarken Denemarken 2-0 Wales Wales
Noorwegen Noorwegen 1-2 Portugal Portugal
Duitsland Duitsland 0-1 Griekenland Griekenland
Turkije Turkije 1-4 Italië Italië
België België 0-1 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 29/09 Engeland Engeland
Spanje Spanje 29/09 Kroatië Kroatië
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