Datum: 28/09/2026 20:45
Competitie: Nations League A
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: Roi Baudouin

Na het geweldige debuut van Van Bommel in Italië volgt alweer een ferme uitdaging voor de Rode Duivels tegen de Fransen. Van Bommel gunt Seys en Lavia een basisplaats op de Heizel. Zidane wijzigt bijna het voltallige Franse elftal na een nipte zege in Turkije.

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Stand Live
Tijd   15' 13" 
Kevin Vanbuggenhout
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12
 De lat trilt!
Wat een actie en dito schot van Doué! De dwarsligger trilt nog altijd na. Hier komen de Belgen goed weg.
8
 Frankrijk heeft het vaakst de bal in de aanvangsfase, België kiest zijn momenten om druk te zetten.
4
 Frankrijk haalt een eerste keer de achterlijn en de bal wordt goed achteruit gelegd. Het schot van Lepaul belandt niet tussen de palen.
2
 Mechele kan koppen op hoekschop, maar veel gevaar levert dat niet op.
1
 De Rode Duivels hebben de match op gang getrapt.
1
 België - Frankrijk: 0-0
20:45
 Is de Heizel klaar voor een spannend avondje Nations League?
België - Frankrijk
20:29
 Zo, na het verhelpen van een technisch probleempje hebben we ook de opstelling van Frankrijk kunnen ingeven. Zidane stelt toch wel enkele spelers op die niet echt bekend zijn, benieuwd hoe zij het ervan afbrengen. In elk geval kunt u de opstellingen van beide ploegen al bekijken.

Vooraf
Na het geweldige debuut van Van Bommel in Italië volgt alweer een ferme uitdaging voor de Rode Duivels tegen de Fransen. Van Bommel gunt Seys en Lavia een basisplaats op de Heizel. Zidane wijzigt bijna het voltallige Franse elftal na een nipte zege in Turkije.
België (België - Frankrijk)
België: Senne Lammens - Timothy Castagne - Nathan Ngoy - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Roméo Lavia - Youri Tielemans - Diego Moreira - Kevin De Bruyne - Mika Godts - Charles De Ketelaere
Bank: Zeno Debast - Koni De Winter - Maxim De Cuyper - Romelu Lukaku - Lois Openda - Maarten Vandevoordt - Jari De Busser - Dodi Lukebakio - Mandela Keita - Hans Vanaken - Matias Fernandez Pardo - Nicolas Raskin

Frankrijk (België - Frankrijk)
Frankrijk: Jérémy Jacquet - Andy Diouf - Maghnes Akliouche - Desire Doue - Esteban Lepaul - Bradley Barcola
Bank: Kouadio Manu Kone - Michael Olise - Adrien Truffert - Leny Yoro - Guillaume Restes - Jean Butez - Mathis Ryan Cherki - Maxence Lacroix - Lucas Da Cunha - Pierre Kalulu Kyatengwa - Dayotchanculle Upamecano - Jules Koundé - Eduardo Camavinga - Ousmane Dembele - Adrien Rabiot - Mike Maignan

België België
Lammens Senne 6.7  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Castagne Timothy 6.5  
Meer statistieken
Ngoy Nathan 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 6.6  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Seys Joaquin 6.9  
Meer statistieken
Lavia Roméo 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
Meer statistieken
Tielemans Youri 6.1  
Meer statistieken
Moreira Diego 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
Meer statistieken
De Bruyne Kevin 6.6  
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Godts Mika 6.8  
Meer statistieken
De Ketelaere Charles 6.5  
Meer statistieken
Bank
Debast Zeno  
De Winter Koni  
De Cuyper Maxim  
Lukaku Romelu  
Openda Lois  
Vandevoordt Maarten  
De Busser Jari  
Lukebakio Dodi  
Keita Mandela  
Vanaken Hans  
Fernandez Pardo Matias  
Raskin Nicolas  
 

Frankrijk Frankrijk
Jacquet Jérémy 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
Meer statistieken
Diouf Andy 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Akliouche Maghnes 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Doue Desire 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Lepaul Esteban 6.5  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Barcola Bradley 6.5  
Meer statistieken
Bank
Kone Kouadio Manu  
Olise Michael  
Truffert Adrien  
Yoro Leny  
Restes Guillaume  
Butez Jean  
Cherki Mathis Ryan  
Lacroix Maxence 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 18/19 (94.7%)
Meer statistieken
Da Cunha Lucas 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Kalulu Kyatengwa Pierre 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Upamecano Dayotchanculle  
Koundé Jules  
Camavinga Eduardo 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 14/14 (100%)
Meer statistieken
Dembele Ousmane  
Rabiot Adrien  
Maignan Mike 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Meer statistieken

Vooraf

LIVE: Schitteren ze ook tegen Frankrijk? Duivels van Van Bommel staan voor nog grotere uitdaging
LIVE: Schitteren ze ook tegen Frankrijk? Duivels van Van Bommel staan voor nog grotere uitdaging
Foto: © photonews

Die schitterende eerste helft en overwinning in Italië vraagt om een vervolg. De Rode Duivels krijgen maandagavond in elk geval een nog veel grotere uitdaging op hun bord, met het bezoek van Frankrijk aan de Heizel.

Mark van Bommel is supertevreden na zijn eerste interland als bondscoach van België en dat kunnen we natuurlijk begrijpen. Een zege bij een grote voetbalnatie helpt zonder meer om het enthousiasme weer aan te wakkeren. Bovendien lijkt Van Bommel een flinke dosis lef te integreren in het Belgische elftal.

De exponent hiervan is Mika Godts, door velen gelauwerd om zijn acties tegen de Italianen. Zien we hem straks opnieuw een glansprestatie leveren? Dan kan hij met het oog op de toekomst de concurrentiestrijd met Jérémy Doku nog wat pittiger maken. Voorlopig geldt vooral de korte termijn en hoopt het Belgische publiek op een nieuwe positieve teamprestatie.

Test voor defensie Rode Duivels

Laat ons wel wezen: ons land zal tegen Frankrijk nog met een veel hoger niveau geconfronteerd worden dan tegen de zoekende Italianen, die na rust toch ook al aardig wat kansen creëerden. Zo wordt het ook een stevige test voor de defensie van de Duivels. Er zal zeker de nodige aandacht zijn voor de organisatie. Daarnaast wordt hopelijk opnieuw kwaliteit getoond wanneer we de bal wél hebben.

Het wordt een ontmoeting met Les Bleus maar dus geen ontmoeting met Kylian Mbappé. De Franse sterspeler heeft een blessure misgelopen aan zijn linkerknie. Ondanks zijn blessure was hij met zijn doelpunt vorige vrijdag nog altijd de matchwinnaar. Zinédine Zidane debuteerde zo met een nipte zege.

Leidersplaats in groep A staat op het spel

Wie grijpt in groep A in de Nations League de macht na twee speeldagen? Daar zouden we maandagavond een antwoord op moeten krijgen in het Koning Boudewijnstadion. Mbappé is het grote gemis bij de Fransen, bij België ontbreken opnieuw Trossard en Penders vanwege blessures. Volg België - Frankrijk maandagavond om 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Nations League A

 Speeldag 2
Servië Servië 1-2 Nederland Nederland
Denemarken Denemarken 2-0 Wales Wales
Noorwegen Noorwegen 1-2 Portugal Portugal
Duitsland Duitsland 0-1 Griekenland Griekenland
Turkije Turkije 0-1 Italië Italië
België België 0-0 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 29/09 Engeland Engeland
Spanje Spanje 29/09 Kroatië Kroatië
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