Die schitterende eerste helft en overwinning in Italië vraagt om een vervolg. De Rode Duivels krijgen maandagavond in elk geval een nog veel grotere uitdaging op hun bord, met het bezoek van Frankrijk aan de Heizel.

Mark van Bommel is supertevreden na zijn eerste interland als bondscoach van België en dat kunnen we natuurlijk begrijpen. Een zege bij een grote voetbalnatie helpt zonder meer om het enthousiasme weer aan te wakkeren. Bovendien lijkt Van Bommel een flinke dosis lef te integreren in het Belgische elftal.

De exponent hiervan is Mika Godts, door velen gelauwerd om zijn acties tegen de Italianen. Zien we hem straks opnieuw een glansprestatie leveren? Dan kan hij met het oog op de toekomst de concurrentiestrijd met Jérémy Doku nog wat pittiger maken. Voorlopig geldt vooral de korte termijn en hoopt het Belgische publiek op een nieuwe positieve teamprestatie.

Test voor defensie Rode Duivels

Laat ons wel wezen: ons land zal tegen Frankrijk nog met een veel hoger niveau geconfronteerd worden dan tegen de zoekende Italianen, die na rust toch ook al aardig wat kansen creëerden. Zo wordt het ook een stevige test voor de defensie van de Duivels. Er zal zeker de nodige aandacht zijn voor de organisatie. Daarnaast wordt hopelijk opnieuw kwaliteit getoond wanneer we de bal wél hebben.

Het wordt een ontmoeting met Les Bleus maar dus geen ontmoeting met Kylian Mbappé. De Franse sterspeler heeft een blessure misgelopen aan zijn linkerknie. Ondanks zijn blessure was hij met zijn doelpunt vorige vrijdag nog altijd de matchwinnaar. Zinédine Zidane debuteerde zo met een nipte zege.

Leidersplaats in groep A staat op het spel

Wie grijpt in groep A in de Nations League de macht na twee speeldagen? Daar zouden we maandagavond een antwoord op moeten krijgen in het Koning Boudewijnstadion. Mbappé is het grote gemis bij de Fransen, bij België ontbreken opnieuw Trossard en Penders vanwege blessures. Volg België - Frankrijk maandagavond om 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!