Datum: 02/10/2026 20:45
Competitie: Nations League A
Speeldag: Speeldag 3
Stadion: Stade Maurice Dufrasne (Sclessin)

LIVE: De Bruyne zet Rode Duivels meteen op voorsprong!

De Rode Duivels nemen het vrijdagavond op tegen Turkije in de Nations League. Bondscoach Mark Van Bommel kiest voor Charles De Ketelaere in de spits waardoor Lukaku op de bank blijft. Hans Vanaken komt in de ploeg, net als Dodi Lukebakio die de plek van Diego Moreira inneemt.

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Stand Live
Tijd   25' 36" 
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24
 Turkije gaat op zoek naar de gelijkmaker. Het is een aangename partij om te volgen.
18
 Lammens brengt opnieuw redding op een schot van Guler, die toch de man van de openingsfase is bij Turkije. België countert met veel ruimte, maar De Ketelaere dribbelt zichzelf ongelukkig vast. Het spel gaat goed op en neer.
17
 Guler knalt van ver loeihard op doel, maar Lammens heeft er geen problemen mee.
15
 Alweer mooi combinatiewerk van de Belgen. Dit keer trapt De Cuyper van dichtbij op een verdediger die zijn schot doet afwijken.
14
België - Turkije
10

Goal 		Doelpunt van Kevin De Bruyne (Dodi Lukebakio)
Kevin De Bruyne! De nummer 7 van onze nationale ploeg zet de Duivels op voorsprong na een heerlijke actie! KDB zorgde voor een mooi een-tweetje met Lukebakio waarna hij nog een verdediger uitschakelde met een panna en vervolgens beheerst afwerkte.
7
 Godts wurmt zich prima door de Turkse defensie, wordt vastgehouden in het strafschopgebied, maar de ref besluit om niet te fluiten.
7
 Een diepe bal geraakt net niet tot bij Arda Guler, Senne Lammens is sneller.
2
 België wordt meteen massaal uitgefloten door de Turkse supporters.
1
 De Rode Duivels zijn eraan begonnen op Sclessin!
1
 België - Turkije: 0-0

20:31
België - Turkije



België (België - Turkije)
België: Senne Lammens - Timothy Castagne - Brandon Mechele - Nathan Ngoy - Maxim De Cuyper - Hans Vanaken - Youri Tielemans - Kevin De Bruyne - Dodi Lukebakio - Charles De Ketelaere - Mika Godts
Bank: Zeno Debast - Arthur Theate - Roméo Lavia - Romelu Lukaku - Leandro Trossard - Lois Openda - Maarten Vandevoordt - Mike Penders - Koni De Winter - Joaquin Seys - Malick Fofana - Nicolas Raskin

Turkije: Uğurcan Çakır - Mehmet Zeki Çelik - Merih Demiral - Bartug Elmaz - Muhammed Kerem Aktürkoğlu - Arda Guler - Abdulkerim Bardakci - Ismail Yuksek - Oguz Aydin - Ferdi Kadioglu - Baris Alper Yilmaz
Bank: Kenan Fakılı - Tiknaz Demir Ege - Emir Han Topcu - Salih Özcan - Demir Tiknaz - Deniz Gül - Ilhan Fakili - Altay Bayındır - Eren Elmalı - Ozan Muhammed Kabak - Irfan Can Kahveci - Yunus Akgün - Mustafa Eskihellaç - Muhammed Şengezer

België België
Lammens Senne 7.2  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
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Castagne Timothy 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
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Mechele Brandon 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 21/21 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Ngoy Nathan 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 17/17 (100%)
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De Cuyper Maxim 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
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Vanaken Hans 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
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Tielemans Youri 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
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De Bruyne Kevin 7.9  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/13 (100%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Lukebakio Dodi A 7.2  
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
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De Ketelaere Charles 6.4  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Godts Mika 6.4  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
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Bank
Debast Zeno  
Theate Arthur  
Lavia Roméo  
Lukaku Romelu  
Trossard Leandro  
Openda Lois  
Vandevoordt Maarten  
Penders Mike  
De Winter Koni  
Seys Joaquin  
Fofana Malick  
Raskin Nicolas  
 

Turkije Turkije
Çakır Uğurcan 6.7  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
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Çelik Mehmet Zeki 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
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Demiral Merih 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 13/13 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Elmaz Bartug 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
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Aktürkoğlu Muhammed Kerem 6.2  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Guler Arda 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
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Bardakci Abdulkerim 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Yuksek Ismail 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
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Aydin Oguz 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Kadioglu Ferdi 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Alper Yilmaz Baris 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Bank
Fakılı Kenan  
Demir Ege Tiknaz  
Topcu Emir Han  
Özcan Salih  
Tiknaz Demir  
Gül Deniz  
Fakili Ilhan  
Bayındır Altay  
Elmalı Eren  
Kabak Ozan Muhammed  
Kahveci Irfan Can  
Akgün Yunus  
Eskihellaç Mustafa  
Şengezer Muhammed  

Nations League A

 Speeldag 3
Denemarken Denemarken 2-4 Portugal Portugal
Griekenland Griekenland 2-2 Nederland Nederland
Wales Wales 2-1 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 2-0 Servië Servië
Frankrijk Frankrijk 20:45 Italië Italië
België België 0-0 Turkije Turkije
Kroatië Kroatië 03/10 Engeland Engeland
Spanje Spanje 03/10 Tsjechië Tsjechië
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