LIVE: De Bruyne zet Rode Duivels meteen op voorsprong!

België: Senne Lammens - Timothy Castagne - Brandon Mechele - Nathan Ngoy - Maxim De Cuyper - Hans Vanaken - Youri Tielemans - Kevin De Bruyne - Dodi Lukebakio - Charles De Ketelaere - Mika Godts

Bank: Zeno Debast - Arthur Theate - Roméo Lavia - Romelu Lukaku - Leandro Trossard - Lois Openda - Maarten Vandevoordt - Mike Penders - Koni De Winter - Joaquin Seys - Malick Fofana - Nicolas Raskin



Turkije: Uğurcan Çakır - Mehmet Zeki Çelik - Merih Demiral - Bartug Elmaz - Muhammed Kerem Aktürkoğlu - Arda Guler - Abdulkerim Bardakci - Ismail Yuksek - Oguz Aydin - Ferdi Kadioglu - Baris Alper Yilmaz

Bank: Kenan Fakılı - Tiknaz Demir Ege - Emir Han Topcu - Salih Özcan - Demir Tiknaz - Deniz Gül - Ilhan Fakili - Altay Bayındır - Eren Elmalı - Ozan Muhammed Kabak - Irfan Can Kahveci - Yunus Akgün - Mustafa Eskihellaç - Muhammed Şengezer