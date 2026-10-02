LIVE: De Bruyne zet Rode Duivels meteen op voorsprong!
De Rode Duivels nemen het vrijdagavond op tegen Turkije in de Nations League. Bondscoach Mark Van Bommel kiest voor Charles De Ketelaere in de spits waardoor Lukaku op de bank blijft. Hans Vanaken komt in de ploeg, net als Dodi Lukebakio die de plek van Diego Moreira inneemt.
25' 36"
|
|
Lammens Senne
|
| 7.2
Senne Lammens @ België - Turkije7.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|20
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|2
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/12 (75%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/4 (25%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 2
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
- Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
|
Castagne Timothy
|
| 6.7
Timothy Castagne @ België - Turkije6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|20
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/9 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
|
Mechele Brandon
|
| 7.1
Brandon Mechele @ België - Turkije7.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|20
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|21/21 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 21/21 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Ngoy Nathan
|
| 6.7
Nathan Ngoy @ België - Turkije6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|20
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/17 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 17/17 (100%)
|
De Cuyper Maxim
|
| 6.9
Maxim De Cuyper @ België - Turkije6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|20
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/13 (92.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
- Schoten op doel: 1/1
|
Vanaken Hans
|
| 6.6
Hans Vanaken @ België - Turkije6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|20
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/7 (100%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
- Sleutelpasses: 1
|
Tielemans Youri
|
| 6.9
Youri Tielemans @ België - Turkije6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|20
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/15 (73.3%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/5 (40%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
- Sleutelpasses: 2
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
|
De Bruyne Kevin
⚽
|
| 7.9
Kevin De Bruyne @ België - Turkije7.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|20
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/13 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 13/13 (100%)
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Lukebakio Dodi
A
|
| 7.2
Dodi Lukebakio @ België - Turkije7.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|20
| Goals
|0
| Assists
|1
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/4 (75%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Assists: 1
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 1/1
|
De Ketelaere Charles
|
| 6.4
Charles De Ketelaere @ België - Turkije6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|20
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/3 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Godts Mika
|
| 6.4
Mika Godts @ België - Turkije6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|20
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/3 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/5 (80%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
|Bank
|
Debast Zeno
|
|
|
|
|
Theate Arthur
|
|
|
|
|
Lavia Roméo
|
|
|
|
|
Lukaku Romelu
|
|
|
|
|
Trossard Leandro
|
|
|
|
|
Openda Lois
|
|
|
|
|
Vandevoordt Maarten
|
|
|
|
|
Penders Mike
|
|
|
|
|
De Winter Koni
|
|
|
|
|
Seys Joaquin
|
|
|
|
|
Fofana Malick
|
|
|
|
|
Raskin Nicolas
|
|
|
|
|
|
|
Çakır Uğurcan
|
| 6.7
Uğurcan Çakır @ België - Turkije6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|20
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/8 (50%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/4 (0%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 2
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
- Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
|
Çelik Mehmet Zeki
|
| 6.6
Mehmet Zeki Çelik @ België - Turkije6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|20
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|4
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/12 (75%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
- Sleutelpasses: 1
|
Demiral Merih
|
| 6.4
Merih Demiral @ België - Turkije6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|20
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/13 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/13 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Elmaz Bartug
|
| 6.2
Bartug Elmaz @ België - Turkije6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|20
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/11 (81.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
|
Aktürkoğlu Muhammed Kerem
|
| 6.2
Muhammed Kerem Aktürkoğlu @ België - Turkije6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|20
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/3 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Guler Arda
|
| 7.0
Arda Guler @ België - Turkije7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|20
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|2
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/2
| Succesvolle dribbels
|2/2 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/12 (66.7%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 2/2
- Doelpunten uit vrije trap: 0/2
- Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
|
Bardakci Abdulkerim
|
| 6.4
Abdulkerim Bardakci @ België - Turkije6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|20
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/11 (81.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
Yuksek Ismail
|
| 6.8
Ismail Yuksek @ België - Turkije6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|20
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/9 (88.9%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
- Sleutelpasses: 1
|
Aydin Oguz
|
| 6.3
Oguz Aydin @ België - Turkije6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|20
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/6 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Kadioglu Ferdi
|
| 6.5
Ferdi Kadioglu @ België - Turkije6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|20
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/10 (90%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Alper Yilmaz Baris
|
| 6.1
Baris Alper Yilmaz @ België - Turkije6.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|20
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/7 (57.1%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
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Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
- Sleutelpasses: 1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
|Bank
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Fakılı Kenan
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Demir Ege Tiknaz
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Topcu Emir Han
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Özcan Salih
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Tiknaz Demir
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Gül Deniz
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Fakili Ilhan
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Bayındır Altay
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Elmalı Eren
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Kabak Ozan Muhammed
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Kahveci Irfan Can
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Akgün Yunus
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Eskihellaç Mustafa
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Şengezer Muhammed
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