Datum: 05/10/2026 20:45
Competitie: Nations League A
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Stade de France
Duivels plooien uiteindelijk helemaal onder immense druk van Frankrijk en krijgen nog afstraffing
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit le Stade de France
| 341 reacties
Duivels plooien uiteindelijk helemaal onder immense druk van Frankrijk en krijgen nog afstraffing
Foto: © photonews

De Rode Duivels hadden lang uitzicht op een stunt in het Stade de France dankzij een schitterende goal van Lukebakio op geniale assist van Lavia. Maar uiteindelijk werd de druk van de Franse armada te groot en moest België in vier minuten tijd twee goals incasseren. En Olise maakte er nog 4-1 van. Een verdienstelijke poging, maar toch waren Les Bleus een maatje te groot.

De Rode Duivels zagen een halfuur af tegen Frankrijk. Lepaul had een paar heel goeie kansen. Dembele probeerde veel, maar had niet zijn beste dag en Barcola werd te veel overgeslagen. Vandevoordt - heel verrassend in de basis - moest geen wereldreddingen verrichten om de nul op het bord te houden.

Ngoy en Mechele, de golfbreker

Van Bommel had trouwens zes wijzigingen doorgevoerd: ook Moreira, Lavia, Raskin, Lukebakio en Lukaku mochten aan de match beginnen. Het waren echter de Haantjes die de Duivels op hun eigen helft vastzetten. Met bijwijlen ook heel mooi spel en een balbezit van 65 procent. 

België leek rijp voor de slacht, maar Mechele en Ngoy weerden elke aanvalsgolf als een golfbreker gemaakt uit graniet. Dat is een duo waar Van Bommel gaat op verder bouwen, daar mag u zeker van zijn. Het aanvalsspel van de Belgen kwam er niet uit. De flanken waren dat eerste halfuur onbestaande. 

Geniaal, geen ander woord voor

Maar dan was daar ineens Romeo Lavia, voetbalgenie op noppen. Een nummer 6 die volgens ons evengoed op de 10 kan spelen. Zijn pass een meter of vier van zijn eigen grote rechthoek ging rechtstreeks door middenveld en verdediging van Les Bleus en zette Lukebakio helemaal alleen voor doelman Restes. 

Lukebakio Dodi
© photonews

De rechteraanvaller besloot dan maar om zoveel moois te belonen de bal recht de winkelhaak in te jassen. Sprakeloos waren we op de perstribune. Behalve radiocommentator Peter Vandenbempt, die het uitriep dat het een lieve lust was om de mensen thuis toch maar een gevoel te geven van hoe mooi het allemaal was. 

Druk Frankrijk onhoudbaar en 2-1

De tweede helft was nog een ander paar mouwen. Frankrijk drukte de Duivels helemaal terug tegen hun goal, maar iedereen legde er zijn hoofd voor. En als dat niet volstond, was er nog Vandevoordt, die een foutloze match speelde en enkele heel sterke reddingen uit zijn mouw schudde. 

Het was afzien, zeker toen Zidane ook nog eens Olise en Cherki van de bank haalde. Wat een luxe toch. De druk werd onhoudbaar en uiteindelijk moest Vandevoordt toch plooien. Doué legde aan van buiten de rechthoek en de bal verdween naast de grabbelende handen van de doelman in het hoekje. 

Beste voetballer ter wereld beslist het helemaal

Van Bommel probeerde het tij nog te keren met drie wissels, maar het was Michael Olise - misschien wel de beste speler ter wereld op dit moment - dit het duel helemaal besliste met twee goals in drie minuten: 4-1. 

Een zware nederlaag, maar ja... dit Frankrijk bracht zoveel meer kwaliteit van de bank. 

Opstellingen

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Frankrijk Frankrijk
Restes Guillaume 90' 6.65 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
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Koundé Jules 90' 6.82 -
  • Nauwkeurige passes: 66/72 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
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Yoro Leny 90' 7.55 -
  • Nauwkeurige passes: 74/80 (92.5%)
  • Sleutelpasses: 1
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Lacroix Maxence   90' 6.33 -
  • Nauwkeurige passes: 79/82 (96.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Diouf Andy 90' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 64/70 (91.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
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Akliouche Maghnes 60' 6.93 -
  • Nauwkeurige passes: 44/46 (95.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/8 (12.5%)
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Kone Kouadio Manu 61' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 45/46 (97.8%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Camavinga Eduardo 88' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 63/71 (88.7%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Barcola Bradley 72' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
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Lepaul Esteban 90' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Dembele Ousmane 60' 7.16 -
  • Nauwkeurige passes: 41/51 (80.4%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Bank
Cherki Mathis Ryan 30' 7.85 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Olise Michael ⚽ ⚽ A 30' 8.58 -
  • Goals: 2
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 3/4
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Da Cunha Lucas A 29' 6.97 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/30 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Doue DesireA A 18' 8.86 -
  • Goals: 1
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Rabiot Adrien 2' 6.23  
Meer statistieken
Truffert Adrien 0'  
Butez Jean 0'  
Maignan Mike 0'  
Kalulu Kyatengwa Pierre 0'  
 

België België
Vandevoordt Maarten 90' 6.68 7
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 3
  • Nauwkeurige lange ballen: 14/32 (43.8%)
Meer statistieken
Castagne Timothy 90' 5.63 7
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
Meer statistieken
Ngoy Nathan 90' 6.03 8
  • Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 6.17 8
  • Nauwkeurige passes: 42/49 (85.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Seys Joaquin   90' 5.5 8
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Raskin Nicolas 90' 6.17 8
  • Nauwkeurige passes: 39/44 (88.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Lavia Roméo A   87' 7.04 8
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 39/44 (88.6%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Vanaken Hans 87' 6.43 5
  • Nauwkeurige passes: 28/31 (90.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Lukebakio Dodi 70' 8.09 6
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 4/5 (80%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Moreira Diego 87' 6.43 5
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Lukaku Romelu 70' 6.3 5
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Bank
Lammens Senne 0'  
Debast Zeno 0'  
Theate Arthur 0'  
De Cuyper Maxim 0'  
Godts Mika 20' 6.7 8
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 4/5 (80%)
Meer statistieken
Keita Mandela 3' 5.8  
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Trossard Leandro 3' 5.9  
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Openda Lois 3' 6.3  
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Penders Mike 0'  
Sabbe Kyriani 0'  
De Ketelaere Charles 20' 6.77 5
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Fernandez Pardo Matias 0'  
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 Speeldag 4
Portugal Portugal 2-1 Noorwegen Noorwegen
Griekenland Griekenland 0-0 Duitsland Duitsland
Wales Wales 0-1 Denemarken Denemarken
Nederland Nederland 2-1 Servië Servië
Frankrijk Frankrijk 4-1 België België
Italië Italië 3-1 Turkije Turkije
Engeland Engeland 06/10 Tsjechië Tsjechië
Kroatië Kroatië 06/10 Spanje Spanje
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