Duivels plooien uiteindelijk helemaal onder immense druk van Frankrijk en krijgen nog afstraffing

De Rode Duivels hadden lang uitzicht op een stunt in het Stade de France dankzij een schitterende goal van Lukebakio op geniale assist van Lavia. Maar uiteindelijk werd de druk van de Franse armada te groot en moest België in vier minuten tijd twee goals incasseren. En Olise maakte er nog 4-1 van. Een verdienstelijke poging, maar toch waren Les Bleus een maatje te groot.

De Rode Duivels zagen een halfuur af tegen Frankrijk. Lepaul had een paar heel goeie kansen. Dembele probeerde veel, maar had niet zijn beste dag en Barcola werd te veel overgeslagen. Vandevoordt - heel verrassend in de basis - moest geen wereldreddingen verrichten om de nul op het bord te houden.

Ngoy en Mechele, de golfbreker

Van Bommel had trouwens zes wijzigingen doorgevoerd: ook Moreira, Lavia, Raskin, Lukebakio en Lukaku mochten aan de match beginnen. Het waren echter de Haantjes die de Duivels op hun eigen helft vastzetten. Met bijwijlen ook heel mooi spel en een balbezit van 65 procent.

België leek rijp voor de slacht, maar Mechele en Ngoy weerden elke aanvalsgolf als een golfbreker gemaakt uit graniet. Dat is een duo waar Van Bommel gaat op verder bouwen, daar mag u zeker van zijn. Het aanvalsspel van de Belgen kwam er niet uit. De flanken waren dat eerste halfuur onbestaande.

Geniaal, geen ander woord voor

Maar dan was daar ineens Romeo Lavia, voetbalgenie op noppen. Een nummer 6 die volgens ons evengoed op de 10 kan spelen. Zijn pass een meter of vier van zijn eigen grote rechthoek ging rechtstreeks door middenveld en verdediging van Les Bleus en zette Lukebakio helemaal alleen voor doelman Restes.

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De rechteraanvaller besloot dan maar om zoveel moois te belonen de bal recht de winkelhaak in te jassen. Sprakeloos waren we op de perstribune. Behalve radiocommentator Peter Vandenbempt, die het uitriep dat het een lieve lust was om de mensen thuis toch maar een gevoel te geven van hoe mooi het allemaal was.





Druk Frankrijk onhoudbaar en 2-1

De tweede helft was nog een ander paar mouwen. Frankrijk drukte de Duivels helemaal terug tegen hun goal, maar iedereen legde er zijn hoofd voor. En als dat niet volstond, was er nog Vandevoordt, die een foutloze match speelde en enkele heel sterke reddingen uit zijn mouw schudde.

Het was afzien, zeker toen Zidane ook nog eens Olise en Cherki van de bank haalde. Wat een luxe toch. De druk werd onhoudbaar en uiteindelijk moest Vandevoordt toch plooien. Doué legde aan van buiten de rechthoek en de bal verdween naast de grabbelende handen van de doelman in het hoekje.

Beste voetballer ter wereld beslist het helemaal

Van Bommel probeerde het tij nog te keren met drie wissels, maar het was Michael Olise - misschien wel de beste speler ter wereld op dit moment - dit het duel helemaal besliste met twee goals in drie minuten: 4-1.

Een zware nederlaag, maar ja... dit Frankrijk bracht zoveel meer kwaliteit van de bank.