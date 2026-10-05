Datum: 05/10/2026 20:45
Competitie: Nations League A
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Stade de France

LIVE: Frankrijk drukt Duivels achteruit

De Rode Duivels sluiten maandagavond hun lange interlandperiode af met een bezoek aan Frankrijk. Na de 0-1-nederlaag in Brussel krijgen de Belgen in het Stade de France meteen de kans op revanche. Bovendien staat de leidersplaats in groep A1 op het spel. Frankrijk heeft momenteel één punt meer dan België.

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Stand Live
Tijd   63' 31" 
Johan Walckiers vanuit le Stade de France
Discussieer live mee! Lees 140 reacties...
62
 Olise is erop en het gevaar wordt steeds groter.
61
 Vervangen Kouadio Manu Kone
Ingevallen Lucas Da Cunha
60
 Vervangen Maghnes Akliouche
Ingevallen Mathis Ryan Cherki
60
 Vervangen Ousmane Dembele
Ingevallen Michael Olise
59
 Zidane gaat zijn sterren op het veld zetten: Da Cunha, Olise en Cherki staan klaar.
59
 Vandevoordt komt heel goed tussen en verijdelt een goal van Lepaul.
57
  Gele kaart voor Roméo Lavia
57
 Lavia is geschorst voor de volgende match.
53
 Dembele trapt een grote kans naast.
51
 Frankrijk is als een razende aan de tweede helft begonnen. Maar de Duivels willen voorlopig niet van wijken weten.
48
Frankrijk - België
46
 De tweede helft is begonnen.
45+20
 De Duivels staan op voorsprong na een helft waarin ze onder lagen. Maar die goal en zeker die assist maakten héél veel goed.


Scheidsrechter 		Rust


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35

Goal 		Doelpunt van Dodi Lukebakio (Roméo Lavia)
Lavia verstuurt één van de meest geniale passes die we de laatste jaren gezien hebben en zet Lukebakio alleen op weg naar de doelman. Die werkt dan ook nog eens af met een schot in de kruising! Wat een actie!
33
 Lepaul schiet over op aangeven van Dembele. De Duivels komen nu toch al een paar keer goed weg.
28
 Heel het stadion roept om een handsbal in de zestien. Geen sprake van, zegt de ref.
22
 Wat een actie van Lukebakio. Hij gaat zijn man voorbij alsof hij er niet staat en geeft dan een goeie voorzet. Spijtig genoeg zit koppen niet meteen in het arsenaal van Raskin.
19
 Het aanvalsspel van de Duivels verloopt wel heel stroef. De flanken komen amper in het stuk voor.
16
 Vandevoordt duikt in de voeten van Barcola om hem van een doelpunt te houden.
14
 Vandevoordt trapt de bal slordig over de zijlijn, waar Zidane het leer nonchalant controleert zoals enkel hij dat kan.
11
 Lukaku draait nu goed weg van zijn man en probeert zijn schot in het hoekje te plaatsen, maar net niet hard genoeg om Restes te verrassen.
9
 Lepaul kopt over. De Duivels moeten oplossingen vinden om onder de druk uit te komen.
7
 Op dit moment is er geen twijfel wie de betere ploeg is. Frankrijk laat de Duivels van hot naar her lopen.
6
 Ngoy geeft de bal zomaar weg. Lavia kan het schot wel afblokken of het had veel erger kunnen aflopen.
5
 Lepaul breekt veel te makkelijk door op links, maar zijn voorzet geraakt niet door het bos van benen en Raskin kan opruimen.
1
 Dembele met het eerste schot van de match, maar het is een afzwaaier van jewelste.
1
 Frankrijk - België: 0-0
Frankrijk (Frankrijk - België)
Frankrijk: Guillaume Restes - Jules Koundé - Leny Yoro - Maxence Lacroix - Andy Diouf - Maghnes Akliouche - Kouadio Manu Kone - Eduardo Camavinga - Bradley Barcola - Esteban Lepaul - Ousmane Dembele
Bank: Mathis Ryan Cherki - Michael Olise - Lucas Da Cunha - Desire Doue - Jean Butez - Adrien Rabiot - Adrien Truffert - Mike Maignan - Pierre Kalulu Kyatengwa

België (Frankrijk - België)
België: Maarten Vandevoordt - Timothy Castagne - Nathan Ngoy - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Nicolas Raskin - Roméo Lavia - Hans Vanaken - Dodi Lukebakio - Diego Moreira - Romelu Lukaku
Bank: Senne Lammens - Zeno Debast - Arthur Theate - Maxim De Cuyper - Mika Godts - Mandela Keita - Leandro Trossard - Lois Openda - Mike Penders - Kyriani Sabbe - Charles De Ketelaere - Matias Fernandez Pardo
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Frankrijk Frankrijk
Restes Guillaume 90' 6.3 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Koundé Jules 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 44/48 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Yoro Leny 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 54/60 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Lacroix Maxence 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 57/59 (96.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Diouf Andy 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 50/55 (90.9%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Akliouche Maghnes 60' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 44/46 (95.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
Kone Kouadio Manu 61' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 45/46 (97.8%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Camavinga Eduardo 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 51/55 (92.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Barcola Bradley 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Lepaul Esteban 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Dembele Ousmane 60' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 41/51 (80.4%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Bank
Cherki Mathis Ryan 30' 6.3 -
Meer statistieken
Olise Michael 30' 6.1 -
Meer statistieken
Da Cunha Lucas 29' 6.3 -
Meer statistieken
Doue Desire 0'  
Butez Jean 0'  
Rabiot Adrien 0'  
Truffert Adrien 0'  
Maignan Mike 0'  
Kalulu Kyatengwa Pierre 0'  
 

België België
Vandevoordt Maarten 90' 7.1 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 2
Meer statistieken
Castagne Timothy 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
Meer statistieken
Ngoy Nathan 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 34/37 (91.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
Meer statistieken
Raskin Nicolas 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Lavia Roméo A   90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 27/30 (90%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Lukebakio Dodi 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 4/5 (80%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Moreira Diego 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Lukaku Romelu 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
Lammens Senne 0'  
Debast Zeno 0'  
Theate Arthur 0'  
De Cuyper Maxim 0'  
Godts Mika 0'  
Keita Mandela 0'  
Trossard Leandro 0'  
Openda Lois 0'  
Penders Mike 0'  
Sabbe Kyriani 0'  
De Ketelaere Charles 0'  
Fernandez Pardo Matias 0'  

Vooraf

LIVE: Rode Duivels voor revanche in Parijs: dit is de vermoedelijke basisopstelling
LIVE: Rode Duivels voor revanche in Parijs: dit is de vermoedelijke basisopstelling
Foto: © photonews

De Rode Duivels sluiten maandagavond hun lange interlandperiode af met een bezoek aan Frankrijk. Na de 0-1-nederlaag in Brussel krijgen de Belgen in het Stade de France meteen de kans op revanche. Bovendien staat de leidersplaats in groep A1 op het spel. Frankrijk heeft momenteel één punt meer dan België.

Mark van Bommel zal zijn elftal op enkele plaatsen moeten aanpassen. Kevin De Bruyne en Youri Tielemans zijn geschorst nadat ze tegen Turkije hun tweede gele kaart van deze Nations League-campagne kregen. Ook Jari De Busser, Koni De Winter en Malick Fofana werden niet op het wedstrijdblad gezet.

Lukaku of opnieuw De Ketelaere?

De grootste vraag ligt echter voorin. Charles De Ketelaere startte in Brussel als diepe spits en lijkt opnieuw een belangrijke kandidaat. Toch heeft Romelu Lukaku zijn kandidatuur kracht bijgezet.

De Belgische recordschutter begon ook tegen Turkije op de bank, maar viel na ruim een uur in en maakte vervolgens de 3-0. Het was zijn 94ste doelpunt voor de nationale ploeg.

Van Bommel benadrukte voorafgaand aan Turkije nog dat Lukaku zeker niet uit beeld was, maar dat hij rekening hield met diens beperkte wedstrijdritme. De spits heeft bij Fenerbahçe nauwelijks minuten gemaakt.

Na zijn sterke invalbeurt is de vraag dus opnieuw actueel: blijft Van Bommel vasthouden aan de snelheid en beweeglijkheid van De Ketelaere, of kiest hij voor de ervaring en fysieke aanwezigheid van Lukaku?

Nieuw middenveld zonder De Bruyne en Tielemans

Op het middenveld liggen de kaarten duidelijker. Van Bommel gaf zelf aan dat Roméo Lavia en Nicolas Raskin samen kunnen spelen. Hans Vanaken lijkt daar als aanvallendere middenvelder voor te staan.

Achterin wordt weinig gewijzigd. Senne Lammens blijft in doel, terwijl Timothy Castagne, Nathan Ngoy en Brandon Mechele opnieuw verwacht worden. Joaquin Seys lijkt opnieuw de voorkeur te krijgen boven Maxim De Cuyper.

Op de flanken zijn Dodi Lukebakio, Leandro Trossard en Diego Moreira opties, terwijl Mika Godts na zijn sterke interlandperiode opnieuw wordt verwacht.

De vermoedelijke Belgische elf: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys; Lavia, Raskin, Vanaken; Lukebakio, De Ketelaere, Godts.

Nations League A

 Speeldag 4
Portugal Portugal 2-1 Noorwegen Noorwegen
Griekenland Griekenland 0-0 Duitsland Duitsland
Wales Wales 0-1 Denemarken Denemarken
Nederland Nederland 2-1 Servië Servië
Frankrijk Frankrijk 0-1 België België
Italië Italië 2-1 Turkije Turkije
Engeland Engeland 06/10 Tsjechië Tsjechië
Kroatië Kroatië 06/10 Spanje Spanje
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