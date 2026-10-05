De Rode Duivels sluiten maandagavond hun lange interlandperiode af met een bezoek aan Frankrijk. Na de 0-1-nederlaag in Brussel krijgen de Belgen in het Stade de France meteen de kans op revanche. Bovendien staat de leidersplaats in groep A1 op het spel. Frankrijk heeft momenteel één punt meer dan België.

Mark van Bommel zal zijn elftal op enkele plaatsen moeten aanpassen. Kevin De Bruyne en Youri Tielemans zijn geschorst nadat ze tegen Turkije hun tweede gele kaart van deze Nations League-campagne kregen. Ook Jari De Busser, Koni De Winter en Malick Fofana werden niet op het wedstrijdblad gezet.

Lukaku of opnieuw De Ketelaere?

De grootste vraag ligt echter voorin. Charles De Ketelaere startte in Brussel als diepe spits en lijkt opnieuw een belangrijke kandidaat. Toch heeft Romelu Lukaku zijn kandidatuur kracht bijgezet.

De Belgische recordschutter begon ook tegen Turkije op de bank, maar viel na ruim een uur in en maakte vervolgens de 3-0. Het was zijn 94ste doelpunt voor de nationale ploeg.

Van Bommel benadrukte voorafgaand aan Turkije nog dat Lukaku zeker niet uit beeld was, maar dat hij rekening hield met diens beperkte wedstrijdritme. De spits heeft bij Fenerbahçe nauwelijks minuten gemaakt.

Na zijn sterke invalbeurt is de vraag dus opnieuw actueel: blijft Van Bommel vasthouden aan de snelheid en beweeglijkheid van De Ketelaere, of kiest hij voor de ervaring en fysieke aanwezigheid van Lukaku?

Nieuw middenveld zonder De Bruyne en Tielemans

Op het middenveld liggen de kaarten duidelijker. Van Bommel gaf zelf aan dat Roméo Lavia en Nicolas Raskin samen kunnen spelen. Hans Vanaken lijkt daar als aanvallendere middenvelder voor te staan.

Achterin wordt weinig gewijzigd. Senne Lammens blijft in doel, terwijl Timothy Castagne, Nathan Ngoy en Brandon Mechele opnieuw verwacht worden. Joaquin Seys lijkt opnieuw de voorkeur te krijgen boven Maxim De Cuyper.

Op de flanken zijn Dodi Lukebakio, Leandro Trossard en Diego Moreira opties, terwijl Mika Godts na zijn sterke interlandperiode opnieuw wordt verwacht.

De vermoedelijke Belgische elf: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys; Lavia, Raskin, Vanaken; Lukebakio, De Ketelaere, Godts.