LIVE: Dit staat er allemaal op het spel voor Rode Duivels, met ook belang voor EK-loting

In de Nations League zijn we ondertussen vier speeldagen ver van de zes die er moeten worden gespeeld in de groepsfase. En dus moet er stilaan ook gekeken worden naar wat dat gaat teweeg brengen de komende speeldagen. Wat moeten de Rode Duivels gaan doen de komende week?

In de groep van de Belgen staan de Rode Duivels door de nederlaag in Frankrijk en door de zege van Italië tegen Turkije plots derde in de groep. De vierde plaats ontlopen? Dat lijkt quasi zeker, want Turkije staat op zes punten én heeft een doelsaldo-achterstand van tien goals op de Belgen.

Het is aan de Belgen om in eigen huis Italië te kloppen en ook in Turkije te gaan winnen, want dan zijn ze zeker van de tweede plaats in de groep. Frankrijk is enkel mathematisch gezien met 10 op 12 nog niet zeker van de volgende ronde, maar de Belgen hopen dat ze gewoon winnen van Italië - dan is 4 op 6 voor de Belgen ook altijd voldoende.

Bij een nederlaag tegen Italië is de derde plaats een feit. En als België volgende maand toch niet meer van die derde plek wegraakt, betekent dat normaal gezien niet dat het barrages moet spelen voor het behoud in Divisie A. De twee beste nummers drie blijven rechtstreeks op het hoogste niveau.

Het EK, de toekomst en het heden staan op het spel voor Rode Duivels

Bovendien zou een top-3 in de groep ook al zeker een plaatsje in pot 1 voor de loting voor het EK 2028 opleveren, ook dat kan nog van belang zijn voor de toekomst. Maar bij het halen van de kwartfinales en halve finales van de Nations League lijkt het ook nog eens mogelijk om een land uit pot 5 te gaan vermijden waardoor we twee matchen minder zouden spelen.





Mark van Bommel wil heel graag winnen in Turkije. Ondertussen maakte hij ook al bekend dat Jari De Busser zal in de tribunes zitten, waar hij de geschorste Romeo Lavia mag vervoegen. Romelu Lukaku reisde niet af naar Turkije.