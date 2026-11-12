Met dank aan Lammens en met bibbergeld: Rode Duivels hebben genoeg aan drie dolle minuten

De Rode Duivels hadden een overwinning nodig in Turkije om druk te kunnen zetten op Italië met oog op de top-2 in de groep. Door een vrije trap kwamen ze even in de problemen, maar drie dolle minuten waren genoeg om erop en erover te gaan in Izmir. En zo hebben de Belgen hun lot in eigen handen richting kwartfinale en zijn ze mathematisch zeker van pot 1 op de EK-loting.

België ging op zoek naar een goede uitgangspositie voor de match tegen Italië zondag. Dan konden ze maar beter winnen in Turkije. Een maand geleden werd het in Luik nog 3-0 voor de Belgen. Jérémy Doku is er terug bij, waardoor hij in de plaats komt van Mika Godts.

Op de andere flank kreeg de in vorm verkerende Moreira de voorkeur op Lukebakio. Roméo Lavia was geschorst. Raskin kreeg de voorkeur op Vanaken en vormde het middenveld met De Bruyne en Tielemans in Izmir.

De Belgen kwamen gretig uit de catacomben en grepen de Turken meteen bij het nekvel, maar ze wisten ook meteen dat ze moesten opletten voor de snedige counters van de thuisploeg. Er waren een paar verwittigingen en plots was het 1-0 na een enig mooie vrije trap van Arda Guler.

Senne Lammens? Neen, die kon er niets aan doen. Maar het veelvuldig balverlies in de minuten ervoor van onder meer Mechele en in die fase van Raskin deden wel pijn. Kevin De Bruyne was absoluut niet tevreden, maar haalde even later wel zijn gram.



Het voorbereidende werk was van Jérémy Doku, die de hele wedstrijd alles en iedereen op een hoopje dribbelde maar toch ook niet al te efficiënt was met zijn acties.