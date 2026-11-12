Datum: 12/11/2026 18:00
Competitie: Nations League A
Speeldag: Speeldag 5
Stadion: Gürsel Aksel Stadium
Met dank aan Lammens en met bibbergeld: Rode Duivels hebben genoeg aan drie dolle minuten
Met dank aan Lammens en met bibbergeld: Rode Duivels hebben genoeg aan drie dolle minuten
Foto: © Photonews

De Rode Duivels hadden een overwinning nodig in Turkije om druk te kunnen zetten op Italië met oog op de top-2 in de groep. Door een vrije trap kwamen ze even in de problemen, maar drie dolle minuten waren genoeg om erop en erover te gaan in Izmir. En zo hebben de Belgen hun lot in eigen handen richting kwartfinale en zijn ze mathematisch zeker van pot 1 op de EK-loting.

België ging op zoek naar een goede uitgangspositie voor de match tegen Italië zondag. Dan konden ze maar beter winnen in Turkije. Een maand geleden werd het in Luik nog 3-0 voor de Belgen. Jérémy Doku is er terug bij, waardoor hij in de plaats komt van Mika Godts. 

Op de andere flank kreeg de in vorm verkerende Moreira de voorkeur op Lukebakio. Roméo Lavia was geschorst. Raskin kreeg de voorkeur op Vanaken en vormde het middenveld met De Bruyne en Tielemans in Izmir.

De Belgen kwamen gretig uit de catacomben en grepen de Turken meteen bij het nekvel, maar ze wisten ook meteen dat ze moesten opletten voor de snedige counters van de thuisploeg. Er waren een paar verwittigingen en plots was het 1-0 na een enig mooie vrije trap van Arda Guler.

Senne Lammens? Neen, die kon er niets aan doen. Maar het veelvuldig balverlies in de minuten ervoor van onder meer Mechele en in die fase van Raskin deden wel pijn. Kevin De Bruyne was absoluut niet tevreden, maar haalde even later wel zijn gram.


Het voorbereidende werk was van Jérémy Doku, die de hele wedstrijd alles en iedereen op een hoopje dribbelde maar toch ook niet al te efficiënt was met zijn acties. 

Opstellingen

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Turkije Turkije
Çakır Uğurcan 90' 7.0 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Oğuz Ahmet 90' -
Demiral Merih 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 53/56 (94.6%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Kabak Ozan Muhammed   90' 6.91 -
  • Nauwkeurige passes: 58/66 (87.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
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Kadioglu Ferdi 90' 6.07 -
  • Nauwkeurige passes: 30/36 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
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Kökçü Orkun 58' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Yuksek Ismail   70' 6.77 -
  • Nauwkeurige passes: 41/44 (93.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Akgün Yunus 90' 7.05 -
  • Nauwkeurige passes: 48/51 (94.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
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Guler Arda 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 50/55 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 1/6
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
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Alper Yilmaz Baris 80' 5.87 -
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
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Ünal Enes 58' 6.58 -
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
Fakılı Kenan 0'  
Çelik Mehmet Zeki 20' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Topcu Emir Han 0'  
Özcan Salih 20' 6.04 -
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Fakili Ilhan 0'  
Calhanoglu Hakan 32' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Uzun Can 10' 5.98 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Destanoğlu Ersin 0'  
Elmalı Eren 0'  
Kaplan Ahmetcan 0'  
Aydin Oguz 70' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 30/35 (85.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Gül Deniz 32' 6.45 -
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Eskihellaç Mustafa 0'  
Özer Berke 0'  
 

België België
Lammens Senne 90' 7.59 -
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 3
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/16 (37.5%)
Meer statistieken
Castagne Timothy 90' 6.35 -
  • Nauwkeurige passes: 36/43 (83.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Ngoy Nathan 90' 6.79 -
  • Nauwkeurige passes: 48/55 (87.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 6.72 -
  • Nauwkeurige passes: 40/45 (88.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
De Cuyper Maxim A 90' 7.44 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 41/45 (91.1%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Raskin Nicolas 90' 6.63 -
  • Nauwkeurige passes: 36/40 (90%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Tielemans Youri 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 55/61 (90.2%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Doku Jérémy A 79' 7.19 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/6
  • Succesvolle dribbels: 7/14 (50%)
Meer statistieken
De Bruyne Kevin 69' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/34 (85.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Moreira Diego 68' 6.51 -
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
De Ketelaere Charles 79' 7.53 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Sabbe Kyriani 0'  
Theate Arthur 0'  
Keita Mandela 0'  
Cuypers Hugo 11' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Trossard Leandro 21' 7.08 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Vandevoordt Maarten 0'  
Penders Mike 0'  
Lukebakio Dodi 22' 7.03 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Ndenge Kongolo Josue 0'  
Seys Joaquin 0'  
Vanaken Hans 0' 6.28  
Meer statistieken
Godts Mika 11' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
Meer statistieken
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Nations League A

 Speeldag 5
Turkije Turkije 1-2 België België
Engeland Engeland 20:45 Kroatië Kroatië
Italië Italië 20:45 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 20:45 Spanje Spanje
Servië Servië 13/11 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 13/11 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 14/11 Wales Wales
Portugal Portugal 14/11 Denemarken Denemarken
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