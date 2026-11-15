Datum: 15/11/2026 20:45
Competitie: Nations League A
Speeldag: Speeldag 6
Stadion: Roi Baudouin

LIVE: Ook De Bruyne laat de beslissing liggen

De Rode Duivels staan vanavond voor een bijzonder belangrijke afspraak in de Nations League. In het Koning Boudewijnstadion moet België winnen van Italië om zich alsnog te plaatsen voor de kwartfinales. Na de 1-2-zege tegen Turkije leek de ploeg van Mark van Bommel op de goede weg, maar de Italianen maakten met een 3-1-overwinning tegen Frankrijk de opdracht opnieuw een stuk moeilijker.

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Stand Live
Tijd   63' 32" 
Johan Walckiers vanuit het Koning Boudewijnstadion
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64
 De Bruyne kan weer uithalen, maar Donnarumma pakt. Hij houdt er wel een corner aan over.
62
 Vervangen Giorgio Scalvini
Ingevallen Alphadjo Cisse
62
 Vervangen Sandro Tonali
Ingevallen Marco Palestra
61
 De Italianen weten van geen hout pijlen maken. De Rode Duivels duiken overal in hun rug op.
54
 We denken dat het op dit moment een match voor Lukaku zou zijn.
51
 De Bruyne schiet rakelings naast na alweer een geweldige aanval. Dit is soms echt genieten.
51
  Gele kaart voor Giorgio Scalvini
50
 Een scherpe tegenaanval na een tik van De Bruyne. Moreira speelt Doku aan, maar die twijfelt dan te lang en weg is de kans.
46
 Vervangen Nicolò Fagioli
Ingevallen Issa Doumbia
46
 Vervangen Niccolo Pisilli
Ingevallen Federico Dimarco
45+20
 In Frankrijk staat het nog steeds 0-0.


Scheidsrechter 		Rust


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Statistieken 1e helft

Balbezit

52
48

Aanvallen

55
53

Gevaarlijke aanvallen

23
17

Totaal schoten

14
4
1 3     1 0
2 8 3 0

Schoten op doel

8
3

Schoten naast/over doel

3
1

Schoten op doelkader

1
0

Geblokkeerde schoten

2
0
2 Hoekschoppen 2
1 Buitenspel 0
280 Aantal passes 259
10 Sleutelpasses 3
252 (90%) Nauwkeurige passes 228 (88%)
6/13 (46.2%) Succesvolle dribbels 2/6 (33.3%)
2/8 (25%) Nauwkeurige voorzetten 3/9 (33.3%)
10/21 (47.6%) Nauwkeurige lange ballen 14/23 (60.9%)
23 (50%) Gewonnen duels 23 (50%)
6 Tackles 11
7 Intercepties 4
10 Opruimacties 11
4 Fouten 5
2 Doeltrappen 5

45+1
  Gele kaart voor Sandro Tonali
45
 En nog een kans. De Ketelaere kan de voorzet niet in doel verlengen.
43
 De Bruyne verovert de bal in de zestien en knalt keihard. Donnarumma steekt er nog een hand tussen en de bal gaat tegen de paal. Dit had de 4-1 kunnen en moeten zijn, maar ja... er staat een wereldkeeper in doel.
40
 De Rode Duivels domineren de match met sprekend gemak. Na een aarzelend begin is dit een demonstratie te noemen. Lavia, Doku, De Bruyne, Moreira... ze swingen.
36
 Wat zien we hier toch allemaal? Hakjes, versnellingen, driehoekjes... Dit is genieten voor de fans.
30
 De Rode Duivels hebben de match helemaal overgenomen.
26

Goal 		Doelpunt van Jérémy Doku (Charles De Ketelaere)
Wat een aanval via een hakje van Moreira, het overzicht van De Bruyne, het knokken van De Ketelaere en Doku die er gewoon doorheen wandelt den de 3-1 scoort. Wat een goal!
22

Goal 		Doelpunt van Nathan Ngoy
Daar slaan ze weer toe. De hoekschop is goed en de Italianen krijgen de bal niet weg. Ngoy staat op de juiste plaats om de bal in het dak van het doel te jagen.
21
 De Rode Duivels hebben het initiatief wel overgenomen. Dat belooft wel.
19
 Goh, een middenveld met De Bruyne en Lavia, dat is toch genieten hoor. Hoe die twee zich uit de moeilijkste situaties weten te voetballen...
15

Goal 		Doelpunt van Maxim De Cuyper (Charles De Ketelaere)
Bijna iedereen heeft de bal geraakt. De Bruyne zette het zelf op na wat passes achteraan en via heel wat stationnetjes geraakt de bal bij De Cuyper, die moederziel alleen voor Donnarumma niet meer kan missen.
11

Goal 		Doelpunt van Pio Esposito (Michael Kayode)
De reactie is dodelijk. Italië komt er heel snel uit en Esposito kopt de voorzet vanop de rechterkant over Lammens binnen.
11
 Nu Donnarumma met een save of drie na een kopbal van De Ketelaere. Niemand krijgt de bal erin.
9
 Moreira met een schot dat wordt afgeblokt.
7
 Dubbele save van Lammens. En het was nodig. Pisilli en Fagioli geraken niet voorbij het Belgisch sluitstuk.
6
 De Rode Duivels zijn weeral heel bescheiden aan de match begonnen. Het is veel ballen wegtrappen en op het beste hopen.
4
 Italië begint met verschroeiende druk. Dit kunnen ze nooit volhouden.
3
 Daar is de eerste keer Ngoy. Een hoekschop wordt gevaarlijk, maar de verdediger lost het professioneel en kalm op.
1
 België - Italië: 0-0
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België België
Lammens Senne 90' 6.2 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/13 (15.4%)
Meer statistieken
Castagne Timothy 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Ngoy Nathan 90' 7.3 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 44/45 (97.8%)
  • Schoten op doel: 2/2
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 53/55 (96.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
De Cuyper Maxim 90' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 32/34 (94.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Tielemans Youri 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 37/39 (94.9%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Lavia Roméo 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 37/39 (94.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Moreira Diego 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
Meer statistieken
De Bruyne Kevin 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 30/35 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Doku Jérémy 90' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 5/10 (50%)
Meer statistieken
De Ketelaere Charles A A 90' 7.5 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Bank
Sabbe Kyriani 0'  
Theate Arthur 0'  
Lukaku Romelu 0'  
Trossard Leandro 0'  
Vandevoordt Maarten 0'  
Penders Mike 0'  
Lukebakio Dodi 0'  
Cuypers Hugo 0'  
Seys Joaquin 0'  
Vanaken Hans 0'  
Godts Mika 0'  
Raskin Nicolas 0'  
 

Italië Italië
Donnarumma Gianluigi 90' 6.6 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Kayode Michael A 90' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/29 (96.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Scalvini Giorgio   62' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 61/61 (100%)
Meer statistieken
Bastoni Alessandro 90' 6.5 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Calafiori Riccardo 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 24/25 (96%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Barella Nicolò 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Tonali Sandro   62' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 39/41 (95.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Fagioli Nicolò 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 27/29 (93.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Pisilli Niccolo 45' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Koleosho Luca 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 22/29 (75.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Esposito Pio 90' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/19 (57.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Ahanor Honest 0'  
Cisse Alphadjo 28' -
Dimarco Federico 45' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Carnesecchi Marco 0'  
Vicario Guglielmo 0'  
Palestra Marco 28' -
Doumbia Issa 45' 5.8 -
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Romano Alessandro 0'  
Liberali Mattia 0'  
Scamacca Gianluca 0'  
Vergara Antonio 0'  
Ghilardi Daniele 0'  

Vooraf

LIVE: Werken principes van Van Bommel ook tegen Italië? Dit is de verwachte opstelling
LIVE: Werken principes van Van Bommel ook tegen Italië? Dit is de verwachte opstelling
Foto: © photonews

De Rode Duivels staan vanavond voor een bijzonder belangrijke afspraak in de Nations League. In het Koning Boudewijnstadion moet België winnen van Italië om zich alsnog te plaatsen voor de kwartfinales. Na de 1-2-zege tegen Turkije leek de ploeg van Mark van Bommel op de goede weg, maar de Italianen maakten met een 3-1-overwinning tegen Frankrijk de opdracht opnieuw een stuk moeilijker.

België staat met negen punten op de derde plaats, op één punt van Italië en Frankrijk. Alleen de eerste twee landen plaatsen zich voor de kwartfinales. Een overwinning volstaat dus om de Squadra Azzurra voorbij te steken, al kan ook de uitslag van Frankrijk tegen Turkije een rol spelen. Van Bommel noemt het geen finale, maar wel een knock-outwedstrijd waarin alles op het spel staat.

Van Bommel wil verder bouwen op aanvallende voetbal

De Nederlandse bondscoach heeft in korte tijd een duidelijke stempel op de Rode Duivels gedrukt. België probeert verzorgd op te bouwen, zoekt via het middenveld naar combinaties en speelt met veel beweging en diepgang. Vooral tegen Turkije waren er fases waarin de tegenstander nauwelijks aan de bal kwam. "Ik kijk naar het positieve. Zeker het eerste kwartier na rust tegen de Turken was fantastisch", zei Van Bommel zelf.

Ook individuele spelers groeien onder de nieuwe bondscoach. Jérémy Doku blijft op de linkerflank een moeilijk af te stoppen wapen, terwijl Diego Moreira steeds meer zijn plaats opeist aan de rechterkant. Achterin maakt Nathan Ngoy indruk met zijn lef en kwaliteiten aan de bal. Toch is het de vraag of België die aanvallende aanpak ook tegen een ploeg als Italië negentig minuten kan volhouden.

Italië is niet meer het land van de voorbije jaren

De Italianen zijn na hun misgelopen WK-kwalificatie opnieuw aan vertrouwen aan het winnen. Na de nederlaag tegen België in de openingswedstrijd pakten ze twee overwinningen tegen Turkije en vervolgens vier op zes tegen Frankrijk. Vooral de 3-1-zege tegen Les Bleus maakte indruk.

De ploeg van Roberto Mancini lijkt opnieuw over de mentale weerbaarheid te beschikken die Italië zo vaak kenmerkte. Italië zal bovendien gebrand zijn op revanche voor de 0-2-nederlaag tegen België in september.

Lukaku opnieuw inzetbaar voor belangrijke afspraak

Van Bommel krijgt alvast een belangrijke aanvallende troef terug. Romelu Lukaku, die de wedstrijd tegen Turkije miste door een heupblessure, trainde zaterdag volledig mee en is opnieuw inzetbaar. Zijn aanwezigheid kan België extra mogelijkheden geven tegen een Italiaanse defensie die doorgaans weinig ruimte weggeeft. De bondscoach beschikt bovendien opnieuw over een volledige selectie.

De opdracht is duidelijk: de Rode Duivels moeten winnen om hun plaats bij de laatste acht veilig te stellen. Italië weet dat het met een gelijkspel mogelijk al een belangrijke stap richting kwalificatie zet, terwijl België geen andere keuze heeft dan voor de overwinning te gaan. Van Bommel wil zijn aanvallende voetbalideeën doortrekken, maar zal ook moeten bewijzen dat zijn ploeg op een cruciaal moment de juiste keuzes kan maken. Vanavond wordt duidelijk hoe ver de nieuwe Rode Duivels onder hun Nederlandse bondscoach al staan.

Verwachte opstelling: Lammens - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Lavia, Tielemans, De Bruyne - Doku, De Ketelaere, Moreira

Nations League A

 Speeldag 6
Kroatië Kroatië 1-0 Tsjechië Tsjechië
België België 3-1 Italië Italië
Frankrijk Frankrijk 1-0 Turkije Turkije
Spanje Spanje 0-3 Engeland Engeland
Griekenland Griekenland 16/11 Servië Servië
Duitsland Duitsland 16/11 Nederland Nederland
Wales Wales 17/11 Portugal Portugal
Denemarken Denemarken 17/11 Noorwegen Noorwegen
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