LIVE: Werken principes van Van Bommel ook tegen Italië? Dit is de verwachte opstelling

De Rode Duivels staan vanavond voor een bijzonder belangrijke afspraak in de Nations League. In het Koning Boudewijnstadion moet België winnen van Italië om zich alsnog te plaatsen voor de kwartfinales. Na de 1-2-zege tegen Turkije leek de ploeg van Mark van Bommel op de goede weg, maar de Italianen maakten met een 3-1-overwinning tegen Frankrijk de opdracht opnieuw een stuk moeilijker.

België staat met negen punten op de derde plaats, op één punt van Italië en Frankrijk. Alleen de eerste twee landen plaatsen zich voor de kwartfinales. Een overwinning volstaat dus om de Squadra Azzurra voorbij te steken, al kan ook de uitslag van Frankrijk tegen Turkije een rol spelen. Van Bommel noemt het geen finale, maar wel een knock-outwedstrijd waarin alles op het spel staat.

Van Bommel wil verder bouwen op aanvallende voetbal

De Nederlandse bondscoach heeft in korte tijd een duidelijke stempel op de Rode Duivels gedrukt. België probeert verzorgd op te bouwen, zoekt via het middenveld naar combinaties en speelt met veel beweging en diepgang. Vooral tegen Turkije waren er fases waarin de tegenstander nauwelijks aan de bal kwam. "Ik kijk naar het positieve. Zeker het eerste kwartier na rust tegen de Turken was fantastisch", zei Van Bommel zelf.

Ook individuele spelers groeien onder de nieuwe bondscoach. Jérémy Doku blijft op de linkerflank een moeilijk af te stoppen wapen, terwijl Diego Moreira steeds meer zijn plaats opeist aan de rechterkant. Achterin maakt Nathan Ngoy indruk met zijn lef en kwaliteiten aan de bal. Toch is het de vraag of België die aanvallende aanpak ook tegen een ploeg als Italië negentig minuten kan volhouden.

Italië is niet meer het land van de voorbije jaren

De Italianen zijn na hun misgelopen WK-kwalificatie opnieuw aan vertrouwen aan het winnen. Na de nederlaag tegen België in de openingswedstrijd pakten ze twee overwinningen tegen Turkije en vervolgens vier op zes tegen Frankrijk. Vooral de 3-1-zege tegen Les Bleus maakte indruk.

De ploeg van Roberto Mancini lijkt opnieuw over de mentale weerbaarheid te beschikken die Italië zo vaak kenmerkte. Italië zal bovendien gebrand zijn op revanche voor de 0-2-nederlaag tegen België in september.





Lukaku opnieuw inzetbaar voor belangrijke afspraak

Van Bommel krijgt alvast een belangrijke aanvallende troef terug. Romelu Lukaku, die de wedstrijd tegen Turkije miste door een heupblessure, trainde zaterdag volledig mee en is opnieuw inzetbaar. Zijn aanwezigheid kan België extra mogelijkheden geven tegen een Italiaanse defensie die doorgaans weinig ruimte weggeeft. De bondscoach beschikt bovendien opnieuw over een volledige selectie.

De opdracht is duidelijk: de Rode Duivels moeten winnen om hun plaats bij de laatste acht veilig te stellen. Italië weet dat het met een gelijkspel mogelijk al een belangrijke stap richting kwalificatie zet, terwijl België geen andere keuze heeft dan voor de overwinning te gaan. Van Bommel wil zijn aanvallende voetbalideeën doortrekken, maar zal ook moeten bewijzen dat zijn ploeg op een cruciaal moment de juiste keuzes kan maken. Vanavond wordt duidelijk hoe ver de nieuwe Rode Duivels onder hun Nederlandse bondscoach al staan.

Verwachte opstelling: Lammens - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Lavia, Tielemans, De Bruyne - Doku, De Ketelaere, Moreira