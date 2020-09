Opdracht volbracht, zonder meer? Rode Duivels zonder grote opwinding voorbij zwakke Denen, Denayer tankt vertrouwen

De Rode Duivels begonnen hun avontuur in de Nations League met een uitwedstrijd in Denemarken. Een overwinning werd gevraagd, maar het was de vraag hoe goed de Belgen uit de verf zouden komen zonder enkele sterkhouders. En dat leverde gemengde gevoelens op.

Thibaut Courtois, Thomas Vermaelen, Kevin De Bruyne, Eden Hazard. Diverse belangrijke spelers waren er niet bij voor de Rode Duivels bij de start van de nieuwe Nations League op bezoek bij Denemarken. Engeland had eerder op de avond gewonnen in IJsland en dus hadden de Duivels ook geen andere mogelijkheid dan de drie punten pakken.

Kroonprins Denayer

Centraal achterin moet Jason Denayer de kroonprins worden die Vincent Kompany op termijn moet doen vergeten. En hoe kan je dan beter beginnen in het 'Post-Kompanytijdperk' dan met een doelpunt na nog geen tien minuten voetbal? Was getekend, Jason Denayer.

Simon Mignolet pakte een schot van Eriksen uit de winkelhaak en Yannick Carrasco was in zijn stilstaande momenten een paar keer gevaarlijk. Daarmee hebben we ook meteen al het goede van vijfenveertig erg lauwe en gezapige minuten voor de pauze samengevat.

Klinische Duivels

Op het middenveld werd de balbehandeling van Kevin De Bruyne gemist, iets hoger op het veld ook de creativiteit van Hazard. De Denen onder de knoet houden lukte al bij al wel, met dank aan een vaak goed opgestelde Witsel. Maar in aanvallend gebied mogen we zo naderhand wat meer verwachten van de Rode Duivels, toch?

Na de pauze beterschap? Niet meteen. De Belgen waren wel wat dominanter uit de kleedkamer gekomen, maar begonnen toch al snel opnieuw aan hun wandeling in het Park(en Stadion). En dus was het niet écht genieten zoals we dat zo graag zouden doen.

Of zijn we te kritisch? Alles bij elkaar: de job werd wel naar behoren afgevoerd en de drie punten konden vlotjes mee naar België. Een kwartiertje voor tijd kon Dries Mertens van geharrewar in de Deense grote rechthoek profiteren om voor zekerheid te zorgen. En Simon Mignolet kon een clean sheet bijschrijven, al hoefde hij daar na de koffie zelfs niets voor te doen.