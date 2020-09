Duivels beginnen met heel veel vragen en examens aan nieuwe Nations League-campagne

De Rode Duivels openen hun campagne op weg naar een mogelijke eindzege in de Nations League met een duel in Denemarken. Geeft dat meteen vuurwerk?

De Rode Duivels hebben het al bij al weer getroffen met hun loting voor de Nations League. Met Denemarken en IJsland zitten er naast Engeland twee 'haalbare' kaarten in de groep.

En dus mag het in die wedstrijden natuurlijk al zeker niet mislopen. Een 6 op 6 zou ook druk zetten op de Three Lions.

Post-Kompany

Vincent Kompany was er al een tijdje niet meer bij, maar nu is dat ook officieel en definitief. Bovendien kan Martinez ook niet rekenen op Vermaelen en moet hij dus achteraan sowieso sleutelen.

De bondscoach gelooft in Denayer en gaf ook al aan dat ook Brandon Mechele minuten zal verzamelen in deze Nations League. Kan het mislopen in Denemarken? Niemand gaat daar vanuit.

Een gokje op de Denen kan al 4,5 keer je inzet terugverdienen, want de Duivels zijn - uiteraard - de grote favoriet. Doe er je voordeel mee via BetFIRST!